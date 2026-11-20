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Капитализация Anthropic после первого дня торгов на Nasdaq выросла на 17%

Капитализация Anthropic после первого дня торгов на Nasdaq выросла на 17% - 20.11.2026, ПРАЙМ

Капитализация Anthropic после первого дня торгов на Nasdaq выросла на 17%

Капитализация разработчика искусственного интеллекта Anthropic после первого дня торгов на американской бирже Nasdaq в четверг составила 1,3 триллиона долларов, | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T10:34+0300

2026-11-20T10:34+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Капитализация разработчика искусственного интеллекта Anthropic после первого дня торгов на американской бирже Nasdaq в четверг составила 1,3 триллиона долларов, что на 17% больше показателя, получившегося по итогам первичного размещения акций (IPO), следует из данных торгов. По итогам первого дня торгов после публичного размещения стоимость бумаг составила 97,17 доллара, что на 17,07% больше цены размещения. Капитализация, таким образом, составила по итогам четверга 1,285 триллиона долларов. Это больше, чем у розничной сети Walmart (1 триллион долларов), но меньше, чем у вышедшей на биржу в июне SpaceX Илона Маска (1,88 триллиона). При этом в ходе торгов максимально стоимость одной акции компании дорожала до 115,1 доллара, то есть на 38,7%, а затем, таким образом, стала корректироваться. И эта коррекция продолжилась - на предторгах пятницы акции дешевеют на 6% к закрытию, до 91,32 доллара. Anthropic провел IPO по цене в 83 доллара за акцию, выручив 81,3 миллиарда долларов. В июне размещение провела компания SpaceX, которая оценила свое IPO на сумму в 75 миллиардов долларов, затем увеличив оценку до 85,7 миллиарда. Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.

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технологии, рынок, сан-франциско, spacex, nasdaq, walmart, nasdaq composite