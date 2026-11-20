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Катар вложит дополнительные 15 миллиардов евро в экономику Германии

Катар вложит дополнительные 15 миллиардов евро в экономику Германии - 20.11.2026, ПРАЙМ

Катар вложит дополнительные 15 миллиардов евро в экономику Германии

Катар вложит дополнительные 15 миллиардов евро в экономику Германии, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T21:15+0300

2026-11-20T21:15+0300

2026-11-20T21:15+0300

финансы

мировая экономика

германия

катар

фрг

фридрих мерц

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БЕРЛИН, 20 ноя - ПРАЙМ. Катар вложит дополнительные 15 миллиардов евро в экономику Германии, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. "Катарская сторона объявила об увеличении инвестиций в немецкую экономику еще на 15 миллиардов евро", - сказал канцлер на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, трансляцию вел телеканал Phoenix. Мерц также выразил желание укрепить сотрудничество двух стран в сфере обороны. Он заявил, что Германия открыта для новых совместных проектов в оборонной промышленности. По его словам, немецкие и катарские органы безопасности активизирует обмен информацией, связанной с предупреждением различных угроз, в том числе возможных кибератак. Кроме того, канцлер заявил, что страны укрепят взаимодействие в области дипломатии, культуры и спорта.

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катар

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финансы, мировая экономика, германия, катар, фрг, фридрих мерц