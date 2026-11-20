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Катар вложит дополнительные 15 миллиардов евро в экономику Германии
Катар вложит дополнительные 15 миллиардов евро в экономику Германии - 20.11.2026, ПРАЙМ
Катар вложит дополнительные 15 миллиардов евро в экономику Германии
Катар вложит дополнительные 15 миллиардов евро в экономику Германии, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. | 20.11.2026, ПРАЙМ
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финансы
мировая экономика
германия
катар
фрг
фридрих мерц
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БЕРЛИН, 20 ноя - ПРАЙМ. Катар вложит дополнительные 15 миллиардов евро в экономику Германии, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"Катарская сторона объявила об увеличении инвестиций в немецкую экономику еще на 15 миллиардов евро", - сказал канцлер на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, трансляцию вел телеканал Phoenix.
Мерц также выразил желание укрепить сотрудничество двух стран в сфере обороны. Он заявил, что Германия открыта для новых совместных проектов в оборонной промышленности. По его словам, немецкие и катарские органы безопасности активизирует обмен информацией, связанной с предупреждением различных угроз, в том числе возможных кибератак.
Кроме того, канцлер заявил, что страны укрепят взаимодействие в области дипломатии, культуры и спорта.
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финансы, мировая экономика, германия, катар, фрг, фридрих мерц
Финансы, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, КАТАР, ФРГ, Фридрих Мерц
БЕРЛИН, 20 ноя - ПРАЙМ. Катар вложит дополнительные 15 миллиардов евро в экономику Германии, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"Катарская сторона объявила об увеличении инвестиций в немецкую экономику еще на 15 миллиардов евро", - сказал канцлер на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, трансляцию вел телеканал Phoenix.
Мерц также выразил желание укрепить сотрудничество двух стран в сфере обороны. Он заявил, что Германия открыта для новых совместных проектов в оборонной промышленности. По его словам, немецкие и катарские органы безопасности активизирует обмен информацией, связанной с предупреждением различных угроз, в том числе возможных кибератак.
Кроме того, канцлер заявил, что страны укрепят взаимодействие в области дипломатии, культуры и спорта.