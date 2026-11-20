https://1prime.ru/20261120/kazahstan-875401942.html

Казахстан нарастил экспорт зерна на южном направлении

Казахстан нарастил экспорт зерна на южном направлении - 20.11.2026, ПРАЙМ

Казахстан нарастил экспорт зерна на южном направлении

Казахстан увеличил экспорт зерна на южном направлении, в частности, в Китай, Узбекистан, Таджикистан и Афганистан, сообщает министерство сельского хозяйства... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T07:47+0300

2026-11-20T07:47+0300

2026-11-20T07:47+0300

мировая экономика

казахстан

китай

узбекистан

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875401942.jpg?1795150051

АСТАНА, 20 ноя - ПРАЙМ. Казахстан увеличил экспорт зерна на южном направлении, в частности, в Китай, Узбекистан, Таджикистан и Афганистан, сообщает министерство сельского хозяйства страны. "В Узбекистан экспорт увеличился на 8,8%, до 1,39 миллиона тонн, в Таджикистан - на 9,6%, до 417 тысяч тонн. В Китай поставки выросли в 1,8 раза, до 436 тысяч тонн, в Афганистан - в 1,6 раза, до 632 тысяч тонн", - говорится в сообщении. Сообщается, что в целом в текущем сезоне сохраняется положительная динамика, с сентября по 10 ноября экспортировано 3,28 миллиона тонн зерна, что на 7,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также, по данным минсельхоза, поставки зерна и муки в зерновом эквиваленте в текущем году выросли до 16 миллионов тонн с 15,3 миллиона тонн сезоном ранее. "Наша задача - укреплять позиции на традиционных рынках, открывать новые направления и обеспечивать аграриям предсказуемые условия сбыта", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства Казахстана Айдарбека Сапарова.

казахстан

китай

узбекистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, казахстан, китай, узбекистан