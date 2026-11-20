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Казахстан нарастил экспорт зерна на южном направлении
Казахстан нарастил экспорт зерна на южном направлении - 20.11.2026, ПРАЙМ
Казахстан нарастил экспорт зерна на южном направлении
Казахстан увеличил экспорт зерна на южном направлении, в частности, в Китай, Узбекистан, Таджикистан и Афганистан, сообщает министерство сельского хозяйства... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T07:47+0300
2026-11-20T07:47+0300
2026-11-20T07:47+0300
мировая экономика
казахстан
китай
узбекистан
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АСТАНА, 20 ноя - ПРАЙМ. Казахстан увеличил экспорт зерна на южном направлении, в частности, в Китай, Узбекистан, Таджикистан и Афганистан, сообщает министерство сельского хозяйства страны.
"В Узбекистан экспорт увеличился на 8,8%, до 1,39 миллиона тонн, в Таджикистан - на 9,6%, до 417 тысяч тонн. В Китай поставки выросли в 1,8 раза, до 436 тысяч тонн, в Афганистан - в 1,6 раза, до 632 тысяч тонн", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в целом в текущем сезоне сохраняется положительная динамика, с сентября по 10 ноября экспортировано 3,28 миллиона тонн зерна, что на 7,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Также, по данным минсельхоза, поставки зерна и муки в зерновом эквиваленте в текущем году выросли до 16 миллионов тонн с 15,3 миллиона тонн сезоном ранее.
"Наша задача - укреплять позиции на традиционных рынках, открывать новые направления и обеспечивать аграриям предсказуемые условия сбыта", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства Казахстана Айдарбека Сапарова.
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мировая экономика, казахстан, китай, узбекистан
Мировая экономика, КАЗАХСТАН, КИТАЙ, УЗБЕКИСТАН
АСТАНА, 20 ноя - ПРАЙМ. Казахстан увеличил экспорт зерна на южном направлении, в частности, в Китай, Узбекистан, Таджикистан и Афганистан, сообщает министерство сельского хозяйства страны.
"В Узбекистан экспорт увеличился на 8,8%, до 1,39 миллиона тонн, в Таджикистан - на 9,6%, до 417 тысяч тонн. В Китай поставки выросли в 1,8 раза, до 436 тысяч тонн, в Афганистан - в 1,6 раза, до 632 тысяч тонн", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в целом в текущем сезоне сохраняется положительная динамика, с сентября по 10 ноября экспортировано 3,28 миллиона тонн зерна, что на 7,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Также, по данным минсельхоза, поставки зерна и муки в зерновом эквиваленте в текущем году выросли до 16 миллионов тонн с 15,3 миллиона тонн сезоном ранее.
"Наша задача - укреплять позиции на традиционных рынках, открывать новые направления и обеспечивать аграриям предсказуемые условия сбыта", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства Казахстана Айдарбека Сапарова.