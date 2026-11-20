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Токаев: Эль-Ниньо дает Казахстану шанс стать мировой продовольственной базой

Токаев: Эль-Ниньо дает Казахстану шанс стать мировой продовольственной базой - 20.11.2026, ПРАЙМ

Токаев: Эль-Ниньо дает Казахстану шанс стать мировой продовольственной базой

Природный феномен Эль-Ниньо дает Казахстану преимущество, чтобы стать мировой продовольственной базой, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T15:47+0300

2026-11-20T15:47+0300

2026-11-20T15:47+0300

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касым-жомарт токаев

эль-ниньо

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АСТАНА, 20 ноя - ПРАЙМ. Природный феномен Эль-Ниньо дает Казахстану преимущество, чтобы стать мировой продовольственной базой, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Токаев выступил на третьем Форуме работников сельского хозяйства в Астане, сообщает пресс-служба казахстанского лидера. "Сейчас проводится комплексный анализ последствий такого природного феномена, как Эль-Ниньо. И надо сказать, что прогнозы достаточно разочаровывающие. Но у Казахстана в этой ситуации есть огромное преимущество для того, чтобы использовать данный момент и путем внедрения искусственного интеллекта в эту отрасль вырваться вперед и стать продовольственной базой мирового масштаба", - приводятся в сообщении пресс-службы слова Токаева. Глава республики напомнил, что посетившие недавно Казахстан руководители ведущих глобальных компаний в области искусственного интеллекта советовали заняться внедрением ИИ именно в сельское хозяйство. "Нам нужно посмотреть, изучить, каким образом искусственный интеллект мог бы помочь в разы повысить эффективность сельского хозяйства, которая оставляет желать лучшего", - отметил Токаев. Эль-Ниньо - регулярное природное явление, при котором поверхностные воды в центральной и восточной частях Тихого океана заметно теплеют, меняя глобальные воздушные потоки. Это приводит к росту планетарной температуры и погодным аномалиям по всему миру - от разрушительных наводнений в Америке до засух и лесных пожаров в Азии и Австралии.

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россия, мировая экономика, казахстан, азия, касым-жомарт токаев, эль-ниньо