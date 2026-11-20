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KFC подала заявки на регистрацию четырех товарных знаков в России

KFC подала заявки на регистрацию четырех товарных знаков в России - 20.11.2026, ПРАЙМ

KFC подала заявки на регистрацию четырех товарных знаков в России

Ушедшая из России сеть быстрого питания KFC подала заявки на регистрацию в стране четырех товарных знаков, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T19:18+0300

2026-11-20T19:18+0300

2026-11-20T19:18+0300

бизнес

россия

kfc

rostic's

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Ушедшая из России сеть быстрого питания KFC подала заявки на регистрацию в стране четырех товарных знаков, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости. Согласно документам ведомства, заявки на регистрацию товарных знаков поступили от "Кентукки Фрайд Чикен Интернешенел Холдингс ЛЛС" 17 ноября 2026 года. Под этими товарными знаками компания хочет продавать в России продукты питания, напитки, а также осуществлять доставку еды на дом. Компания уже подавала в октябре заявки на регистрацию в России четырех товарных знаков в виде фирменных "баскетов", логотипа KFC и слогана "Finger Lickin' Good". В марте 2022 года компания Yum! Brands (бренды KFC, Pizza Hut) сообщила, что приостанавливает инвестиции и развитие в России, перенаправляя доход на гуманитарные цели. В апреле 2023 года российская компания "Смарт Сервис" купила бизнес Yum! Brands в стране. По условиям договора российские владельцы получили мастер-франшизу на бренд KFC и права на бренд Rostic's. На начало 2026 года в России не осталось ресторанов под брендом KFC - компания "Юнирест", владеющая брендом Rostic's, сообщила РИА Новости о завершении ребрендинга всех ресторанов сети в Rostic's.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, kfc, rostic's