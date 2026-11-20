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Хлеб в России подорожал на 7% за год

Хлеб в России подорожал на 7% за год - 20.11.2026, ПРАЙМ

Хлеб в России подорожал на 7% за год

Сервис мониторинга цен "Ценозавр" проанализировал динамику цен на ржано-пшеничный хлеб в торговых сетях российских городов. За год средняя цена на продукт... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T15:11+0300

2026-11-20T15:11+0300

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бизнес

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МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Сервис мониторинга цен "Ценозавр" проанализировал динамику цен на ржано-пшеничный хлеб в торговых сетях российских городов. За год средняя цена на продукт выросла на 7% и достигла 77 рублей за 300 граммов.Наибольший рост среди брендов показал "Русский хлеб": его средняя цена увеличилась на 24%, до 172 рублей. При этом самым доступным остался хлеб марки "Знак хлеба" — 24 рубля, что на 9% выше уровня годом ранее. В исследовании приведены средние цены с учетом акций.Среди торговых сетей наиболее высокие цены зафиксированы в "ВкусВилл" — 139 рублей за 300 граммов, рост за год составил 6%. Самым недорогим оказался хлеб в сети "Абсолют": 41 рубль, однако именно здесь цена выросла сильнее всего — на 16%.По регионам лидером по стоимости стала Вологодская область, где средняя цена хлеба составляет 105 рублей, хотя за год она снизилась на 3%. Наиболее низкие цены сохраняются в Кировской области — 43 рубля, что на 9% больше, чем в октябре 2025 года.Таким образом, разброс цен на хлеб остается значительным: от 24 рублей за 300 граммов у "Знака хлеба" до 172 рублей у "Русского хлеба". Наиболее доступные варианты представлены в ценовом диапазоне 24–43 рубля, тогда как продукция отдельных брендов и сетей относится к более премиальному сегменту.Динамика цен на хлеб отражает общие инфляционные процессы в продовольственном сегменте, а также различия в издержках производителей, логистике и ценовой политике торговых сетей. Рост цен на отдельные марки может быть связан с увеличением затрат на сырье, энергоносители и доставку, тогда как снижение стоимости в Вологодской области могло произойти за счет акций и более широкого предложения в локальных сетях.

вологодская область

кировская область

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