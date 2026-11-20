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Китай в октябре втрое увеличил импорт вина из России

Китай в октябре втрое увеличил импорт вина из России - 20.11.2026, ПРАЙМ

Китай в октябре втрое увеличил импорт вина из России

Импорт Китаем вина из России в октябре вырос втрое в годовом выражении - до 92,2 тысячи долларов, свидетельствуют данные китайской таможни, которые изучило РИА... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T11:16+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Импорт Китаем вина из России в октябре вырос втрое в годовом выражении - до 92,2 тысячи долларов, свидетельствуют данные китайской таможни, которые изучило РИА Новости. В октябре показатель также достиг максимума с декабря 2025 года. С начала года КНР импортировала вина из России на сумму 367,7 тысячи долларов, что в четыре раза меньше показателя за аналогичный период 2025 года. Крупнейшим экспортером вин в Китай в октябре стала Австралия, которая поставила в страну продукции на 54,8 миллиона долларов. Второе место по поставкам занимает Франция, у которой страна закупила 34,2 миллиона долларов. Тройку лидеров по поставкам замыкает Чили - из этой страны Китай импортировал вина почти на 8 миллионов долларов в отчетном месяце.

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россия, бизнес, китай, кнр, австралия