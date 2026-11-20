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Клиенты старше 70 лет стали самой быстрорастущей группой на Ozon

Клиенты старше 70 лет стали самой быстрорастущей группой на Ozon - 20.11.2026, ПРАЙМ

Клиенты старше 70 лет стали самой быстрорастущей группой на Ozon

Клиенты старше 70 лет стали самой быстрорастущей группой на Ozon - количество таких покупателей по итогам первых трех кварталов года увеличилось на треть в... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T08:08+0300

2026-11-20T08:08+0300

2026-11-20T08:08+0300

бизнес

тува

мордовия

бурятия

ozon

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Клиенты старше 70 лет стали самой быстрорастущей группой на Ozon - количество таких покупателей по итогам первых трех кварталов года увеличилось на треть в годовом выражении, а число их заказов выросло более чем вдвое, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. "Ozon проанализировал данные о покупателях среднего и старшего возраста. Клиенты старше 70 лет стали самой быстрорастущей группой. С января по сентябрь 2026 года число таких клиентов на Ozon увеличилось на треть год к году, а количество их заказов выросло более чем вдвое (на 110%)", - говорится в сообщении. По данным аналитиков, в среднем на одного покупателя этой возрастной категории пришлось около 55 заказов - на 56% больше, чем годом ранее. Клиенты от 60 до 69 лет по итогу третьего квартала сделали на 86% больше заказов, чем за аналогичный период прошлого года. А покупатели от 50 до 59 лет - на 78% больше заказов. Отмечается, что первое место по росту онлайн-заказов среди клиентов старшего возраста на Ozon с начала года заняла Тува с ростом почти в два с половиной раза. В лидерах также Мордовия, Бурятия, Забайкальский край, Иркутская и Амурская области, а также Еврейская автономная область и Якутия - рост там колеблется в диапазоне от 2,4 до 2,2 раза. "Взрывной рост клиентов средней и старшей возрастных групп отмечается в Республике Марий Эл - на 266%", - добавили в компании. Также значительно выросло количество покупателей от 50 лет за год в Коми (на 73%), Дагестане (на 56%), а также в Чечне и Ингушетии.

тува

мордовия

бурятия

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бизнес, тува, мордовия, бурятия, ozon