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Клиенты "Ozon банка" пожаловались на сбои в работе цифровых сервисов

Клиенты "Ozon банка" пожаловались на сбои в работе цифровых сервисов - 20.11.2026, ПРАЙМ

Клиенты "Ozon банка" пожаловались на сбои в работе цифровых сервисов

Клиенты "Ozon банка" сообщают о проблемах в работе цифровых сервисов кредитной организации, следует из данных ресурса для отслеживания сбоев в интернете... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T09:21+0300

2026-11-20T09:21+0300

2026-11-20T09:21+0300

технологии

банки

финансы

свердловская область

санкт-петербург

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Клиенты "Ozon банка" сообщают о проблемах в работе цифровых сервисов кредитной организации, следует из данных ресурса для отслеживания сбоев в интернете Detector404. Согласно этим данным, за сутки количество жалоб превысило 600, а за последний час составило 567 (на 8.52 мск). В частности, пользователи жаловались на проблемы с оплатой, переводами, а также в целом на работу мобильного приложения. Отмечается, что больше всего жалоб поступало из Новосибирской, Томской, Свердловской областей и Санкт-Петербурга.

свердловская область

санкт-петербург

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технологии, банки, финансы, свердловская область, санкт-петербург