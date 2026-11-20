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Продажи современной русской прозы на 47% превысили спрос на зарубежную

Продажи современной русской прозы на 47% превысили спрос на зарубежную - 20.11.2026, ПРАЙМ

Продажи современной русской прозы на 47% превысили спрос на зарубежную

Продажи современной отечественной прозы в России на 47% превысили спрос на зарубежную литературу в 2026 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T15:29+0300

2026-11-20T15:29+0300

2026-11-20T15:29+0300

бизнес

россия

литрес

книги

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Продажи современной отечественной прозы в России на 47% превысили спрос на зарубежную литературу в 2026 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса "Литрес". "Книжный сервис "Литрес" сравнил спрос на современную русскую и зарубежную прозу. С января по середину ноября 2026 года объем продаж книг русской современной прозы на 47% превысил аналогичный показатель современной зарубежной прозы", - говорится в сообщении. В целом за этот период категория современной прозы выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметили в пресс-службе. При этом динамика современной русской и зарубежной современной прозы заметно различается, добавили в "Литрес". По итогам января – середины ноября 2026 года выручка от продаж произведений современных российских авторов увеличилась на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как современная зарубежная проза продемонстрировала снижение на 11%. В результате разрыв между категориями существенно вырос: если год назад российская проза опережала зарубежную по выручке на 10%, то сейчас – на 46%, заключили в "Литрес".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, литрес, книги