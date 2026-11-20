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Калининградский янтарный комбинат "Ростеха" завершил юбилейный сезон добычи

Калининградский янтарный комбинат "Ростеха" завершил юбилейный сезон добычи - 20.11.2026, ПРАЙМ

Калининградский янтарный комбинат "Ростеха" завершил юбилейный сезон добычи

Калининградский янтарный комбинат "Ростеха" в 2026 году добыл 600 тонн янтаря, завершив юбилейный, пятидесятый по счету сезон добычи на Приморском карьере,... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T11:20+0300

2026-11-20T11:20+0300

2026-11-20T11:20+0300

промышленность

россия

ростех

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КАЛИНИНГРАД, 20 ноя — ПРАЙМ. Калининградский янтарный комбинат "Ростеха" в 2026 году добыл 600 тонн янтаря, завершив юбилейный, пятидесятый по счету сезон добычи на Приморском карьере, сообщила пресс-служба предприятия. "Калининградский янтарный комбинат (входит в холдинг "РТ-Финанс" госкорпорации "Ростех") показал высокий уровень добычи балтийского камня в юбилейном, пятидесятом сезоне. В этом году из недр Приморского карьера извлечено 600 тонн самоцвета", - говорится в сообщении. Отмечается, что плановый показатель был достигнут 19 ноября. По информации пресс-службы, объем в 600 тонн предусмотрен стратегией развития предприятия и полностью обеспечивает потребности внутреннего и внешнего рынков янтаря. Достичь таких результатов позволила модернизация комбината. Предприятие способно оперативно наращивать объемы добычи при росте спроса. "Мы достигли запланированного показателя добычи, но окончательно завершим работы в карьере после того, как полностью извлечем камень из уже подготовленного участка. В связи с этим годовой объем еще немного увеличится", - цитирует пресс-служба гендиректора комбината Михаила Зацепина. Добыча в этом году возобновилась 16 марта и велась открытым карьерным способом на глубине 40-50 метров. Завершившийся сезон добычи, уточнили в пресс-службе, стал пятидесятым для самого большого в мире янтарного карьера - Приморского. Всего за полвека, по данным предприятия, из недр месторождения извлечено 11,6 тысяч тонн янтаря. Больше половины этого объема пришлось на последние двенадцать лет - время развития Янтарного комбината в структуре "Ростеха". Калининградский янтарный комбинат - единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча и переработка янтаря. Комбинат разрабатывает Приморское месторождение в Калининградской области, на территории которой сосредоточено около 90% мировых запасов камня. В 2014 году комбинат был передан под управление "Ростеху".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, россия, ростех