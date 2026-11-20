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Конференция высокого уровня по устойчивому развитию в Евразии пройдет в Астане
Конференция высокого уровня по устойчивому развитию в Евразии пройдет в Астане - 20.11.2026, ПРАЙМ
Конференция высокого уровня по устойчивому развитию в Евразии пройдет в Астане
Конференция высокого уровня по устойчивому развитию в Евразии пройдет в Астане в июне 2027 года, заявил специальный представитель президента России по связям с... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T17:44+0300
2026-11-20T17:44+0300
2026-11-20T17:44+0300
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Конференция высокого уровня по устойчивому развитию в Евразии пройдет в Астане в июне 2027 года, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов по итогам встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на полях Международного форума стратегических партнеров 2026 в Астане.
"После Второй конференции высокого уровня "Устойчивое развитие в Евразии", прошедшей в мае этого года, начала активную работу так называемая Астанинская экспертная группа. Ближайшее ее заседание пройдет 26 ноября в Женеве. Ключевая тема мероприятия – судьба целей устойчивого развития после 2030 года, когда заканчивается нынешний цикл их воплощения",- сказал Титов.
Эксперты, по его словам, обсудят ключевые сценарии глобального развития после 2030 года, новую расстановку сил и интересов в переходном периоде. Попытаются найти варианты источников финансирования нового сценария развития и проанализировать способы снижения рисков.
"Не дожидаясь институционального оформления Совета ШОС, мы готовим для него экспертную базу. Казахстан в этом плане проявляет особую активность и заинтересованность",- заметил спецпредставитель президента РФ.
"Радует, что мы имеем полное взаимопонимание и поддержку со стороны президента Токаева, мы договорились, что в июне следующего года новая международная встреча экспертов пройдет в рамках третьей Конференции высокого уровня по устойчивому развитию в Евразии в Астане. А уже через месяц после этого нам будет нужно быть готовыми представлять свои наработки на площадке ООН",- заключил Титов.
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мировая экономика, астана, евразия, казахстан, борис титов, касым-жомарт токаев, шос, оон
Мировая экономика, Астана, ЕВРАЗИЯ, КАЗАХСТАН, Борис Титов, Касым-Жомарт Токаев, ШОС, ООН
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Конференция высокого уровня по устойчивому развитию в Евразии пройдет в Астане в июне 2027 года, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов по итогам встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на полях Международного форума стратегических партнеров 2026 в Астане.
"После Второй конференции высокого уровня "Устойчивое развитие в Евразии", прошедшей в мае этого года, начала активную работу так называемая Астанинская экспертная группа. Ближайшее ее заседание пройдет 26 ноября в Женеве. Ключевая тема мероприятия – судьба целей устойчивого развития после 2030 года, когда заканчивается нынешний цикл их воплощения",- сказал Титов.
Эксперты, по его словам, обсудят ключевые сценарии глобального развития после 2030 года, новую расстановку сил и интересов в переходном периоде. Попытаются найти варианты источников финансирования нового сценария развития и проанализировать способы снижения рисков.
"Не дожидаясь институционального оформления Совета ШОС, мы готовим для него экспертную базу. Казахстан в этом плане проявляет особую активность и заинтересованность",- заметил спецпредставитель президента РФ.
"Радует, что мы имеем полное взаимопонимание и поддержку со стороны президента Токаева, мы договорились, что в июне следующего года новая международная встреча экспертов пройдет в рамках третьей Конференции высокого уровня по устойчивому развитию в Евразии в Астане. А уже через месяц после этого нам будет нужно быть готовыми представлять свои наработки на площадке ООН",- заключил Титов.