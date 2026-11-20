https://1prime.ru/20261120/kospi-875414641.html
Южнокорейский биржевой индекс KOSPI упал до минимума за 10 месяцев
Южнокорейский биржевой индекс KOSPI упал до минимума за 10 месяцев - 20.11.2026, ПРАЙМ
Южнокорейский биржевой индекс KOSPI упал до минимума за 10 месяцев
Южнокорейский биржевой индекс KOSPI в пятницу упал на 5%, до минимального уровня за 10 месяцев, остальные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также... | 20.11.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Южнокорейский биржевой индекс KOSPI в пятницу упал на 5%, до минимального уровня за 10 месяцев, остальные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также сильно сократились, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов пятницы KOSPI опустился на 5,21%, до 4869,96 пункта, в ходе торгов минимально опустившись до 4831,69 пункта - минимума с 21 января.
Кроме того, индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite упал на 1,22%, до 3533,79 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 3,64%, до 1924,9 пункта. Оба показателя в ходе торгов опускались до самых низких значений с прошлого года: с июля и апреля соответственно.
Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,89%, до 22 410,8 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,58%, до 8592,6 пункта.
Основные фондовые индексы США накануне также упали. Не помог даже первый день торгов разработчика искусственного интеллекта Anthropic, чьи акции подорожали на 17%.
"Оптимизм не смог поддержать более широкий сектор искусственного интеллекта, поскольку опасения по поводу завышенных оценок стоимости и высоких капитальных затрат продолжали негативно влиять на настроения", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков OCBC.
В результате бумаги Samsung Electronics подешевели в Сеуле на 7%, SK Hynix - на 5,9%.
Индекс технологий искусственного интеллекта Китая CSI Artificial Intelligence уменьшился на 4,6%. Акции CXMT Corp в Шанхае подешевели на 6,2%.
Акции китайских разработчиков Mini Max и Z.ai в Гонконге подешевели в пятницу на 10,8% и 7,2% соответственно.
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рынок, торги, азиатско-тихоокеанский регион, сша, сеул, kospi, shenzhen composite, hang seng index
Рынок, Торги, Азиатско-Тихоокеанский регион, США, СЕУЛ, KOSPI, Shenzhen Composite, Hang Seng Index
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Южнокорейский биржевой индекс KOSPI в пятницу упал на 5%, до минимального уровня за 10 месяцев, остальные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также сильно сократились, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов пятницы KOSPI опустился на 5,21%, до 4869,96 пункта, в ходе торгов минимально опустившись до 4831,69 пункта - минимума с 21 января.
Кроме того, индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite упал на 1,22%, до 3533,79 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 3,64%, до 1924,9 пункта. Оба показателя в ходе торгов опускались до самых низких значений с прошлого года: с июля и апреля соответственно.
Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,89%, до 22 410,8 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,58%, до 8592,6 пункта.
Основные фондовые индексы США накануне также упали. Не помог даже первый день торгов разработчика искусственного интеллекта Anthropic, чьи акции подорожали на 17%.
"Оптимизм не смог поддержать более широкий сектор искусственного интеллекта, поскольку опасения по поводу завышенных оценок стоимости и высоких капитальных затрат продолжали негативно влиять на настроения", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков OCBC.
В результате бумаги Samsung Electronics подешевели в Сеуле на 7%, SK Hynix - на 5,9%.
Индекс технологий искусственного интеллекта Китая CSI Artificial Intelligence уменьшился на 4,6%. Акции CXMT Corp в Шанхае подешевели на 6,2%.
Акции китайских разработчиков Mini Max и Z.ai в Гонконге подешевели в пятницу на 10,8% и 7,2% соответственно.