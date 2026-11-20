https://1prime.ru/20261120/kozha-875433362.html

Французская компания Urgo создала первую в мире живую искусственную кожу

Французская компания Urgo создала первую в мире живую искусственную кожу - 20.11.2026, ПРАЙМ

Французская компания Urgo создала первую в мире живую искусственную кожу

Французская медицинская компания Urgo создала первую в мире живую искусственную кожу, которую можно будет пересаживать пациентам с тяжелыми ожогами и другими... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T21:25+0300

2026-11-20T21:25+0300

2026-11-20T21:25+0300

бизнес

здоровье

технологии

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875433362.jpg?1795199103

ПАРИЖ, 20 ноя – ПРАЙМ. Французская медицинская компания Urgo создала первую в мире живую искусственную кожу, которую можно будет пересаживать пациентам с тяжелыми ожогами и другими ранами, заявил в пятницу глава компании Гирек Ле Лу. "Я не могу описать, как сильно я горд объявить сегодня об этой первой в мире разработке. Впервые мы создали в лаборатории настоящую живую искусственную кожу, готовую к пересадке пациентам", - объявил он в эфире радиостанции France Inter. Ле Лу рассказал, что такая кожная ткань создается из живых "универсальных клеток", которые соединяют и структурируют по типу настоящей человеческой кожи. Для хранения и транспортировки в больницу ее будут криоконсервировать при температуре минус 150 градусов, добавил он. По словам главы Urgo, эта инновация заменит опасный и болезненный процесс аутотрансплантации, при котором человеку пересаживают его собственные ткани и который требует нескольких операций. Мужчина пояснил, что на настоящий момент в лаборатории удалось вырастить несколько сантиметров такой искусственной кожи, следующим этапом станут клинические исследования. Компания надеется провести первую пересадку в 2030 году, а до 2040 года начать коммерческое производство продукта, сообщил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, здоровье, технологии