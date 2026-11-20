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Бесплатные катера между Крымом и Кубанью запустят по фактической погоде
Бесплатные катера между Крымом и Кубанью запустят по фактической погоде - 20.11.2026, ПРАЙМ
Бесплатные катера между Крымом и Кубанью запустят по фактической погоде
Бесплатные маломерные катера для перевозки пассажиров между Крымом и Кубанью запустят по фактической погоде, сообщила помощник главы Крыма Ольга Курлаева. | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T12:32+0300
2026-11-20T12:32+0300
2026-11-20T12:32+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - ПРАЙМ. Бесплатные маломерные катера для перевозки пассажиров между Крымом и Кубанью запустят по фактической погоде, сообщила помощник главы Крыма Ольга Курлаева.
"У нас теперь задействованы маломерные суда, все, которые могут быть, то есть катера, которые будут ходить по воде. И с сегодняшнего дня они должны курсировать по фактической погоде. Пока за окном идет дождь и сильный ветер... это накладывает свои ограничения на передачу движения по воде, по Керченскому проливу", - сказала Курлаева в эфире "Россия 24".
В катера можно взять ручную гладь, но запрещено перевозить канистры с горюче-смазочными материалами. Ходить они будут между портами "Крым" и "Кавказ", где обычно работает паромная переправа. Перевозка в катерах будет для пассажиров бесплатной, подчеркнула Курлаева.
Вечером в четверг министр транспорта Крыма Арсений Козловский сообщил, что морские пассажирские перевозки между портами "Крым" в Керчи и "Кавказ" в Тамани в пятницу производиться не будут из-за шторма.
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бизнес, россия, крым, кубань, керчь
Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, КУБАНЬ, КЕРЧЬ
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - ПРАЙМ. Бесплатные маломерные катера для перевозки пассажиров между Крымом и Кубанью запустят по фактической погоде, сообщила помощник главы Крыма Ольга Курлаева.
"У нас теперь задействованы маломерные суда, все, которые могут быть, то есть катера, которые будут ходить по воде. И с сегодняшнего дня они должны курсировать по фактической погоде. Пока за окном идет дождь и сильный ветер... это накладывает свои ограничения на передачу движения по воде, по Керченскому проливу", - сказала Курлаева в эфире "Россия 24".
В катера можно взять ручную гладь, но запрещено перевозить канистры с горюче-смазочными материалами. Ходить они будут между портами "Крым" и "Кавказ", где обычно работает паромная переправа. Перевозка в катерах будет для пассажиров бесплатной, подчеркнула Курлаева.
Вечером в четверг министр транспорта Крыма Арсений Козловский сообщил, что морские пассажирские перевозки между портами "Крым" в Керчи и "Кавказ" в Тамани в пятницу производиться не будут из-за шторма.