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Поезда "Таврия" продолжат курсировать в Крым до 30 ноября

Поезда "Таврия" продолжат курсировать в Крым до 30 ноября - 20.11.2026, ПРАЙМ

Поезда "Таврия" продолжат курсировать в Крым до 30 ноября

Пассажирские поезда "Таврия", курсирующие между Крымским полуостровом и городами материковой части России, продолжат следовать от и до станции Керчь-Южная Новый | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T16:40+0300

2026-11-20T16:40+0300

2026-11-20T16:40+0300

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Пассажирские поезда "Таврия", курсирующие между Крымским полуостровом и городами материковой части России, продолжат следовать от и до станции Керчь-Южная Новый парк до 30 ноября включительно, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс". "Поезда "Таврия" крымского направления будут курсировать до станции Керчь-Южная Новый парк и отправляться от нее до 30 ноября включительно", - говорится в сообщении перевозчика. В компании напомнили, что перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму организована автобусами, расписание которых увязано с прибытием и отправлением поездов. Актуальная информация о расписании и талонах на автобусы опубликована на официальном сайте перевозчика.

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бизнес, россия, керчь, крым, гранд сервис экспресс