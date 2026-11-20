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Поезда "Таврия" продолжат курсировать в Крым до 30 ноября
Поезда "Таврия" продолжат курсировать в Крым до 30 ноября - 20.11.2026, ПРАЙМ
Поезда "Таврия" продолжат курсировать в Крым до 30 ноября
Пассажирские поезда "Таврия", курсирующие между Крымским полуостровом и городами материковой части России, продолжат следовать от и до станции Керчь-Южная Новый | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T16:40+0300
2026-11-20T16:40+0300
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бизнес
россия
керчь
крым
гранд сервис экспресс
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Пассажирские поезда "Таврия", курсирующие между Крымским полуостровом и городами материковой части России, продолжат следовать от и до станции Керчь-Южная Новый парк до 30 ноября включительно, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".
"Поезда "Таврия" крымского направления будут курсировать до станции Керчь-Южная Новый парк и отправляться от нее до 30 ноября включительно", - говорится в сообщении перевозчика.
В компании напомнили, что перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму организована автобусами, расписание которых увязано с прибытием и отправлением поездов.
Актуальная информация о расписании и талонах на автобусы опубликована на официальном сайте перевозчика.
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бизнес, россия, керчь, крым, гранд сервис экспресс
Бизнес, РОССИЯ, КЕРЧЬ, КРЫМ, Гранд сервис экспресс
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Пассажирские поезда "Таврия", курсирующие между Крымским полуостровом и городами материковой части России, продолжат следовать от и до станции Керчь-Южная Новый парк до 30 ноября включительно, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".
"Поезда "Таврия" крымского направления будут курсировать до станции Керчь-Южная Новый парк и отправляться от нее до 30 ноября включительно", - говорится в сообщении перевозчика.
В компании напомнили, что перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму организована автобусами, расписание которых увязано с прибытием и отправлением поездов.
Актуальная информация о расписании и талонах на автобусы опубликована на официальном сайте перевозчика.