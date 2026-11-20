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В Квинсленде подали сотни обращений против строительства дата-центра Anthropic
В Квинсленде подали сотни обращений против строительства дата-центра Anthropic - 20.11.2026, ПРАЙМ
В Квинсленде подали сотни обращений против строительства дата-центра Anthropic
Участники общественного обсуждения в австралийском штате Квинсленд подали сотни обращений против строительства дата-центра для разработчика искусственного... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T08:11+0300
2026-11-20T08:11+0300
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Участники общественного обсуждения в австралийском штате Квинсленд подали сотни обращений против строительства дата-центра для разработчика искусственного интеллекта Anthropic, следует из отчета застройщика.
Региональный совет Уэстерн-Даунс получил 627 обращений от 598 заявителей. Среди 618 обращений, поданных в установленном порядке, только два были в поддержку проекта. Еще одно было нейтральным. Авторы остальных возражали против строительства или просили совет дождаться дополнительных сведений.
"Во многих обращениях поднимаются обоснованные вопросы о воде, электроснабжении, шуме, дорогах, жилье и масштабах проекта", - говорится в отчете, опубликованном в реестре совета.
При этом, застройщик уверяет, что оборудование будет охлаждаться воздухом, а для хозяйственных нужд комплекс будет использовать преимущественно дождевую воду и воду, очищенную на площадке.
Около 37% всех обращений поступили из районов в пределах примерно 200 километров от площадки. Участники обсуждения также опасались роста цен на электричество и повреждения дорог строительным транспортом.
Комплекс Western Downs Digital Park для Anthropic планируют построить примерно в 250 километрах к западу от Брисбена. Проект предусматривает четыре здания дата-центров с общей расчетной нагрузкой вычислительного оборудования в 1,44 гигаватта.
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технологии, бизнес, недвижимость
Технологии, Бизнес, Недвижимость
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Участники общественного обсуждения в австралийском штате Квинсленд подали сотни обращений против строительства дата-центра для разработчика искусственного интеллекта Anthropic, следует из отчета застройщика.
Региональный совет Уэстерн-Даунс получил 627 обращений от 598 заявителей. Среди 618 обращений, поданных в установленном порядке, только два были в поддержку проекта. Еще одно было нейтральным. Авторы остальных возражали против строительства или просили совет дождаться дополнительных сведений.
"Во многих обращениях поднимаются обоснованные вопросы о воде, электроснабжении, шуме, дорогах, жилье и масштабах проекта", - говорится в отчете, опубликованном в реестре совета.
При этом, застройщик уверяет, что оборудование будет охлаждаться воздухом, а для хозяйственных нужд комплекс будет использовать преимущественно дождевую воду и воду, очищенную на площадке.
Около 37% всех обращений поступили из районов в пределах примерно 200 километров от площадки. Участники обсуждения также опасались роста цен на электричество и повреждения дорог строительным транспортом.
Комплекс Western Downs Digital Park для Anthropic планируют построить примерно в 250 километрах к западу от Брисбена. Проект предусматривает четыре здания дата-центров с общей расчетной нагрузкой вычислительного оборудования в 1,44 гигаватта.