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В Квинсленде подали сотни обращений против строительства дата-центра Anthropic

В Квинсленде подали сотни обращений против строительства дата-центра Anthropic - 20.11.2026, ПРАЙМ

В Квинсленде подали сотни обращений против строительства дата-центра Anthropic

Участники общественного обсуждения в австралийском штате Квинсленд подали сотни обращений против строительства дата-центра для разработчика искусственного... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T08:11+0300

2026-11-20T08:11+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Участники общественного обсуждения в австралийском штате Квинсленд подали сотни обращений против строительства дата-центра для разработчика искусственного интеллекта Anthropic, следует из отчета застройщика. Региональный совет Уэстерн-Даунс получил 627 обращений от 598 заявителей. Среди 618 обращений, поданных в установленном порядке, только два были в поддержку проекта. Еще одно было нейтральным. Авторы остальных возражали против строительства или просили совет дождаться дополнительных сведений. "Во многих обращениях поднимаются обоснованные вопросы о воде, электроснабжении, шуме, дорогах, жилье и масштабах проекта", - говорится в отчете, опубликованном в реестре совета. При этом, застройщик уверяет, что оборудование будет охлаждаться воздухом, а для хозяйственных нужд комплекс будет использовать преимущественно дождевую воду и воду, очищенную на площадке. Около 37% всех обращений поступили из районов в пределах примерно 200 километров от площадки. Участники обсуждения также опасались роста цен на электричество и повреждения дорог строительным транспортом. Комплекс Western Downs Digital Park для Anthropic планируют построить примерно в 250 километрах к западу от Брисбена. Проект предусматривает четыре здания дата-центров с общей расчетной нагрузкой вычислительного оборудования в 1,44 гигаватта.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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