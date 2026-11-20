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Реплики в соцсетях: как фейковый люкс стал массовым бизнесом

Реплики в соцсетях: как фейковый люкс стал массовым бизнесом - 20.11.2026, ПРАЙМ

Реплики в соцсетях: как фейковый люкс стал массовым бизнесом

Рынок фейкового люкса в России стремительно уходит в открытую зону. Совместное исследование "Медиалогии" и онлайн-кинотеатра Wink, на которое ссылается издание... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T16:11+0300

2026-11-20T16:11+0300

2026-11-20T16:13+0300

общество

ozon

wildberries

золотое яблоко

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Рынок фейкового люкса в России стремительно уходит в открытую зону. Совместное исследование "Медиалогии" и онлайн-кинотеатра Wink, на которое ссылается издание "Известия", зафиксировало почти 1,2 миллиона объявлений о продаже подделок в соцсетях за январь–октябрь 2026 года. Пометкой "1:1" — то есть "точная копия" — обозначено свыше полумиллиона из них, и таких публикаций в полтора раза больше, чем постов со словом "подделка". Продавцы больше не стесняются называть вещи репликами: упор теперь делается не на сокрытие, а на качество имитации.Чаще всего фейкуют одежду — примерно треть всех публикаций о контрафакте. Единственная растущая категория — электроника и гаджеты: упоминания выросли на треть. При этом обычные пользователи стали реже говорить о подделках: минус 15% за год.Ответственность за сбыт контрафакта остаётся административной — по статье 14.10 КоАП физлицам грозит лишь штраф в 5–10 тысяч рублей, юрлицам — 50–200 тысяч рублей. Эксперты считают такие санкции недостаточными. Случается и уголовное преследование: стилист Эльвира Янковская в ноябре 2026-го получила 3,5 года условно — закупала реплики на "Садоводе" и в ТЦ "Люблино" и "Дубровка", после чего продавала их как оригинал. Ущерб семи пострадавших превысил 4 миллиона рублей.— Интернет-среда сегодня очень комфортна для мошенников и нарушителей: здесь легко скрыть личность продавца, быстро создать новый аккаунт и продолжить незаконную торговлю после блокировки, — объясняет масштаб проблемы глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов.Легальные площадки выстраивают собственную защиту. Ozon допускает к продажам только юрлиц, ИП и самозанятых (последним — исключительно товары собственного производства), проверяет карточки с помощью машинного обучения, сверяет данные с госсистемами и даёт брендам инструмент жалоб — "Кабинет бренда". Для марок с высоким риском подделок действует обеспечительный платёж, а проверенные товары получают бейдж "Бренд проверен". Wildberries также не фиксирует всплеска нарушений, "Золотое Яблоко" за три года выявило около 30 тысяч фишинговых подделок своих аккаунтов и 5 тысяч скама.Интерес к репликам при этом постепенно угасает — во многом из-за качества. Копий стало так много, что их распознают с первого взгляда, отмечает fashion-аналитик Ольга Штейнберг. Часть покупателей переходит на дьюпы — вещи с дизайном в духе люкса, но под собственным брендом, — часть на ресейл, где оригинал сохраняет в цене, а фейк обнуляется сразу после покупки.Павлов предлагает расширить полномочия надзорных органов, чтобы блокировать нелегальные ресурсы без суда. Проблема в том, что после ухода большинства иностранных брендов контроль ослабел: раньше именно правообладатели выслеживали подделки и добивались запрета продаж.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , ozon, wildberries, золотое яблоко