https://1prime.ru/20261120/merts-875421172.html

Мерц указал на проблемы с коррупцией на Украине

Мерц указал на проблемы с коррупцией на Украине - 20.11.2026, ПРАЙМ

Мерц указал на проблемы с коррупцией на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц обратил внимание на проблемы с коррупцией и верховенством права на Украине, передает агентство Рейтер. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T15:18+0300

2026-11-20T15:18+0300

2026-11-20T15:18+0300

мировая экономика

общество

украина

германия

берлин

фридрих мерц

коррупция

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875421172.jpg?1795177129

БЕРЛИН, 20 ноя - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц обратил внимание на проблемы с коррупцией и верховенством права на Украине, передает агентство Рейтер. "Реформы нужно быстро и решительно продолжать. Особенно, и я говорю об этом открыто, речь идет о верховенстве права и борьбе с коррупцией (на Украине - ред.)", - заявил Мерц, выступая на 9-м германо-украинском экономическом форуме в Берлине. По словам Мерца, эти реформы являются условием для продолжения финансовой помощи Украине и инвестиций. Россия неоднократно заявляла, что продолжение западного финансирования и вооружения Украины затягивает конфликт и препятствует его дипломатическому урегулированию. Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Так, 21 мая в СБУ сообщили, что бывший глава департамента госзакупок минобороны Украины организовал схему хищения средств на закупках продовольствия для ВСУ, было похищено более 71 миллиона гривен (1,6 миллиона долларов). В декабре 2025 года сообщалось, что высокопоставленные украинские военные и руководство оборонного предприятия "Практика" стали фигурантами расследования дела о мошенничестве на десятки миллионов долларов при закупке бронемашин "Козак-5".

украина

германия

берлин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , украина, германия, берлин, фридрих мерц, коррупция