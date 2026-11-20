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В Coral Travel рассказали о дефиците мест на популярных у россиян курортах
В Coral Travel рассказали о дефиците мест на популярных у россиян курортах - 20.11.2026, ПРАЙМ
В Coral Travel рассказали о дефиците мест на популярных у россиян курортах
Дефицита мест на популярных у россиян курортах страны в новогодние праздники нет, однако бронировать отдых нужно заранее и не надеяться на горящие туры,... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T09:45+0300
2026-11-20T09:45+0300
2026-11-20T09:45+0300
туризм
бизнес
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ХУРГАДА (Египет), 20 ноя - ПРАЙМ. Дефицита мест на популярных у россиян курортах страны в новогодние праздники нет, однако бронировать отдых нужно заранее и не надеяться на горящие туры, сообщила директор по маркетингу и продажам Coral Travel Вероника Филиппова.
"Мест на новогодние праздники по всем направлениям страны сейчас хватает, но все равно нужно бронировать заранее. При этом горящие туры – это уже ненадежная стратегия", - сказала она на встрече с журналистами в рамках проведения премии Starway, учрежденной туроператором.
Филиппова обратила внимание на предстоящий горнолыжный сезон. По ее словам, хорошую посещаемость покажут Приэльбрусье, Шерегеш и Хибины.
Она подчеркнула, что горнолыжные курорты борются за своего туриста, включая в пакеты дополнительные услуги: скипассы, спа и различные акции. Отдельно она выделила "Архыз", где фиксируется рост продаж. "У них появляются новые объекты размещения, они выстраивают инфраструктуру", - заключила Филиппова.
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туризм, бизнес
ХУРГАДА (Египет), 20 ноя - ПРАЙМ. Дефицита мест на популярных у россиян курортах страны в новогодние праздники нет, однако бронировать отдых нужно заранее и не надеяться на горящие туры, сообщила директор по маркетингу и продажам Coral Travel Вероника Филиппова.
"Мест на новогодние праздники по всем направлениям страны сейчас хватает, но все равно нужно бронировать заранее. При этом горящие туры – это уже ненадежная стратегия", - сказала она на встрече с журналистами в рамках проведения премии Starway, учрежденной туроператором.
Филиппова обратила внимание на предстоящий горнолыжный сезон. По ее словам, хорошую посещаемость покажут Приэльбрусье, Шерегеш и Хибины.
Она подчеркнула, что горнолыжные курорты борются за своего туриста, включая в пакеты дополнительные услуги: скипассы, спа и различные акции. Отдельно она выделила "Архыз", где фиксируется рост продаж. "У них появляются новые объекты размещения, они выстраивают инфраструктуру", - заключила Филиппова.