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Миллер и посол Бразилии обсудили возможные направления сотрудничества
Миллер и посол Бразилии обсудили возможные направления сотрудничества - 20.11.2026, ПРАЙМ
Миллер и посол Бразилии обсудили возможные направления сотрудничества
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Бразилии в ходе рабочей встречи рассмотрели возможные направления сотрудничества, сообщила компания. | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T14:06+0300
2026-11-20T14:06+0300
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алексей миллер
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Бразилии в ходе рабочей встречи рассмотрели возможные направления сотрудничества, сообщила компания.
"Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Бразилия в Российской Федерации Сержио Родригеса дос Сантоса. Стороны рассмотрели возможные направления сотрудничества", - говорится в сообщении.
Латинская Америка - одно из приоритетных зарубежных направлений сотрудничества в энергетике, в частности, Бразилия, заявлял начальник управления "Газпрома" Юрий Дьяченко в июне. Он отмечал, что энергосотрудничество между Россией и Бразилией расширяется, а "Газпром" готов использовать свой опыт, технологии и оборудование для развития энергорынка этой страны.
"Газпром" - глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности - геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии. Располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа.
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россия, бразилия, латинская америка, алексей миллер, газпром
РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, Алексей Миллер, Газпром
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Бразилии в ходе рабочей встречи рассмотрели возможные направления сотрудничества, сообщила компания.
"Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Бразилия в Российской Федерации Сержио Родригеса дос Сантоса. Стороны рассмотрели возможные направления сотрудничества", - говорится в сообщении.
Латинская Америка - одно из приоритетных зарубежных направлений сотрудничества в энергетике, в частности, Бразилия, заявлял начальник управления "Газпрома" Юрий Дьяченко в июне. Он отмечал, что энергосотрудничество между Россией и Бразилией расширяется, а "Газпром" готов использовать свой опыт, технологии и оборудование для развития энергорынка этой страны.
"Газпром" - глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности - геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии. Располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа.