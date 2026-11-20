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Миллер и посол Бразилии обсудили возможные направления сотрудничества

Миллер и посол Бразилии обсудили возможные направления сотрудничества - 20.11.2026, ПРАЙМ

Миллер и посол Бразилии обсудили возможные направления сотрудничества

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Бразилии в ходе рабочей встречи рассмотрели возможные направления сотрудничества, сообщила компания. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T14:06+0300

2026-11-20T14:06+0300

2026-11-20T14:06+0300

россия

бразилия

латинская америка

алексей миллер

газпром

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Бразилии в ходе рабочей встречи рассмотрели возможные направления сотрудничества, сообщила компания. "Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Бразилия в Российской Федерации Сержио Родригеса дос Сантоса. Стороны рассмотрели возможные направления сотрудничества", - говорится в сообщении. Латинская Америка - одно из приоритетных зарубежных направлений сотрудничества в энергетике, в частности, Бразилия, заявлял начальник управления "Газпрома" Юрий Дьяченко в июне. Он отмечал, что энергосотрудничество между Россией и Бразилией расширяется, а "Газпром" готов использовать свой опыт, технологии и оборудование для развития энергорынка этой страны. "Газпром" - глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности - геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии. Располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа.

бразилия

латинская америка

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, бразилия, латинская америка, алексей миллер, газпром