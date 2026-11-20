https://1prime.ru/20261120/minenergo-875432570.html

Минэнерго подготовило документы о возможном возобновлении экспорта авиакеросина

Минэнерго подготовило документы о возможном возобновлении экспорта авиакеросина - 20.11.2026, ПРАЙМ

Минэнерго подготовило документы о возможном возобновлении экспорта авиакеросина

Минэнерго РФ подготовило документы о возможности возобновления экспорта авиакеросина из России, вопрос находится на рассмотрении в правительстве, сообщили РИА... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T20:57+0300

2026-11-20T20:57+0300

2026-11-20T21:03+0300

бизнес

россия

александр новак

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Минэнерго РФ подготовило документы о возможности возобновления экспорта авиакеросина из России, вопрос находится на рассмотрении в правительстве, сообщили РИА Новости в министерстве. "Вопрос о возможности поставок авиакеросина на экспорт находится на рассмотрении в правительстве Российской Федерации. Минэнерго России подготовлены необходимые документы", - сообщили в Минэнерго. В министерстве подчеркнули, что решение будет принято с учетом складывающегося топливного баланса. Приоритетной задачей остается полное обеспечение потребностей внутреннего рынка. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер. В частности, с 1 июня до 30 ноября запретило вывоз из России авиационного керосина, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Андрей Никитин, занимавший тогда пост министра транспорта РФ, отмечал, что в вопросе с авиакеросином власти исходят из интересов российских авиакомпаний. В начале октября вице-премьер Александр Новак заявил, что рынок авиакеросина в России сбалансирован.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, александр новак