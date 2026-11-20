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Минфин проверит новые правила льгот по УСН в 2027 году, пишет РБК

Минфин проверит новые правила льгот по УСН в 2027 году, пишет РБК - 20.11.2026, ПРАЙМ

Минфин проверит новые правила льгот по УСН в 2027 году, пишет РБК

Минфин проведет мониторинг применения новых правил региональных льгот по УСН в первом квартале 2027 года — его результаты позволят оценить, нужно ли менять... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T12:37+0300

2026-11-20T12:37+0300

2026-11-20T12:37+0300

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МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Минфин проведет мониторинг применения новых правил региональных льгот по УСН в первом квартале 2027 года — его результаты позволят оценить, нужно ли менять перечень видов деятельности, для которых регионы смогут снижать ставки налога, сообщили РБК в министерстве.Правительственный законопроект в редакции, принятой Госдумой 19 ноября во втором чтении, предусматривает закрепление в Налоговом кодексе перечня из 51 позиции ОКВЭД, для которых регионы смогут устанавливать пониженные ставки УСН с 2027 года. Ранее такие льготы могли применяться почти ко всем отраслям.Новый перечень охватывает преимущественно производственные и сельскохозяйственные виды деятельности. Торговля, транспорт, гостиницы, общепит, строительство и IT в него не вошли. В ходе второго чтения было решено сохранить возможность льгот также для социально ориентированных НКО и религиозных организаций.Ограничения направлены на выравнивание конкуренции и формирование налоговой базы в регионе, где фактически ведется деятельность, объяснили в Минфине. При составлении перечня учитывали приоритеты госполитики, предложения регионов и действующие отраслевые льготы. По результатам опроса большинство субъектов не сочли нужным сохранять пониженные ставки для торговли и транспортных услуг.Ограничение региональных льгот вызвало критику фракции КПРФ: депутат Ирина Иванова заявила, что лишиться права на льготные режимы теперь могут 80% предприятий малого бизнеса. В Минфине подчеркивают, что для ряда отраслей уже предусмотрены другие преференции: нулевой НДС для гостиниц, освобождение от НДС и пониженные страховые взносы для общепита, льготная ставка налога на прибыль и пониженные взносы для IT.Тем же законопроектом личным фондам с 1 января 2027 года запретят применять УСН. Для аграриев, напротив, предусмотрены послабления: выполнившим в 2025 году условие о 70% профильной выручки разрешат сохранить ЕСХН в 2026–2028 годах даже при снижении этой доли. Кроме того, с 1 апреля следующего года города смогут ввести торговый сбор для общепита и бытовых услуг, а плательщики УСН "доходы минус расходы" с 2027 года получат право уменьшать налог на сумму этого сбора в пределах суммы свыше 1% доходов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, минфин, госдума, кпрф