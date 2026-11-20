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Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2027 и 2032 годах
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2027 и 2032 годах - 20.11.2026, ПРАЙМ
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2027 и 2032 годах
Минфин России выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2027 и 2032 годах, номинированных в евро, на общую сумму 3,3 миллиарда | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T14:46+0300
2026-11-20T14:46+0300
2026-11-20T14:46+0300
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Минфин России выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2027 и 2032 годах, номинированных в евро, на общую сумму 3,3 миллиарда рублей, говорится в материалах на сайте министерства.
Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроками погашения в 2027 году и в 2032 году в общей сумме 3,3 миллиарда рублей (эквивалент 37,2 миллиона евро)", сообщил Минфин.
Минфин в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года в рамках выплат по суверенным еврооблигациям переводит средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.
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рынок, финансы, минфин, минфин рф, нрд
Рынок, Финансы, Минфин, Минфин РФ, НРД
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Минфин России выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2027 и 2032 годах, номинированных в евро, на общую сумму 3,3 миллиарда рублей, говорится в материалах на сайте министерства.
Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроками погашения в 2027 году и в 2032 году в общей сумме 3,3 миллиарда рублей (эквивалент 37,2 миллиона евро)", сообщил Минфин.
Минфин в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года в рамках выплат по суверенным еврооблигациям переводит средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.