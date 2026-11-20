https://1prime.ru/20261120/minpromtorg-875406843.html
Минпромторг предложил изменить льготные условия по автокредитам на электромобили
Минпромторг предложил изменить льготные условия по автокредитам на электромобили - 20.11.2026, ПРАЙМ
Минпромторг предложил изменить льготные условия по автокредитам на электромобили
Минпромторг России предложил изменить льготные условия по автокредитам на российские электромобили: максимальную скидку в 925 тысяч рублей можно будет получить... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T10:16+0300
2026-11-20T10:16+0300
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бизнес
финансы
россия
минпромторг
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг России предложил изменить льготные условия по автокредитам на российские электромобили: максимальную скидку в 925 тысяч рублей можно будет получить только на высоколокализованную технику, а для остальных электромобилей - не более 500 тысяч рублей, следует из сообщения ведомства.
Перезапуск программы льготного автокредитования планируется с 1 декабря текущего года, проект постановления правительства с актуализацией условий подготовлен Минпромторгом.
"Любому покупателю российского электромобиля или гибридного автомобиля будет предоставляться скидка в размере 10% (но не более 500 тыс. рублей) при условии, что такой автомобиль набирает не менее 1200 баллов локализации по постановлению №719 (без учета баллов за НИОКР)", - говорится в сообщении.
"При этом на высоколокализованные электромобили и гибриды, которые набирают не менее 2500 баллов локализации (без учета баллов за НИОКР), всем категориям заемщиков будет предоставлять скидка в размере 35% (но не более 925 тыс. рублей)", - добавили в Минпромторге.
По данным министерства, продажи новых электромобилей и гибридов в России по итогам января-октября 2026 года сохранили положительную динамику, рост за 10 месяцев составил 85,2%, было продано более 117 тысяч единиц.
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бизнес, финансы, россия, минпромторг
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, Минпромторг
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг России предложил изменить льготные условия по автокредитам на российские электромобили: максимальную скидку в 925 тысяч рублей можно будет получить только на высоколокализованную технику, а для остальных электромобилей - не более 500 тысяч рублей, следует из сообщения ведомства.
Перезапуск программы льготного автокредитования планируется с 1 декабря текущего года, проект постановления правительства с актуализацией условий подготовлен Минпромторгом.
"Любому покупателю российского электромобиля или гибридного автомобиля будет предоставляться скидка в размере 10% (но не более 500 тыс. рублей) при условии, что такой автомобиль набирает не менее 1200 баллов локализации по постановлению №719 (без учета баллов за НИОКР)", - говорится в сообщении.
"При этом на высоколокализованные электромобили и гибриды, которые набирают не менее 2500 баллов локализации (без учета баллов за НИОКР), всем категориям заемщиков будет предоставлять скидка в размере 35% (но не более 925 тыс. рублей)", - добавили в Минпромторге.
По данным министерства, продажи новых электромобилей и гибридов в России по итогам января-октября 2026 года сохранили положительную динамику, рост за 10 месяцев составил 85,2%, было продано более 117 тысяч единиц.