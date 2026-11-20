https://1prime.ru/20261120/minpromtorg-875406923.html
Минпромторг предложил повысить планку локализации для льготного автокредитования
Минпромторг предложил повысить планку локализации для льготного автокредитования - 20.11.2026, ПРАЙМ
Минпромторг предложил повысить планку локализации для льготного автокредитования
Минпромторг России предложил повысить планку уровня локализации для попадания автомобилей в программу льготного автокредитования, следует из сообщения... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T10:16+0300
2026-11-20T10:16+0300
2026-11-20T10:16+0300
бизнес
россия
минпромторг
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг России предложил повысить планку уровня локализации для попадания автомобилей в программу льготного автокредитования, следует из сообщения ведомства.
Перезапуск программы льготного автокредитования планируется с 1 декабря текущего года, проект постановления правительства с актуализацией условий подготовлен Минпромторгом.
"Для участия в программе автомобиль с двигателем внутреннего сгорания должен выпускаться на территории России в рамках специнвестконтракта и набирать не менее 3000 баллов локализации в соответствии с постановлением №719", - говорится в сообщении.
В Минпромторге добавили, что ограничение по стоимости автомобиля сохраняется на уровне 2 миллионов рублей, а предоставляемая скидка составляет 20%, для Дальневосточного федерального округа – 25%. Программой могут воспользоваться работники медицинской сферы и сферы образования, граждане с инвалидностью, участники специальной военной операции и члены их семей.
Кроме того, для участников СВО, получивших ранения во время боевых действий, сохраняется скидка в размере 40% на приобретение автомобиля с ручным управлением.
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бизнес, россия, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг России предложил повысить планку уровня локализации для попадания автомобилей в программу льготного автокредитования, следует из сообщения ведомства.
Перезапуск программы льготного автокредитования планируется с 1 декабря текущего года, проект постановления правительства с актуализацией условий подготовлен Минпромторгом.
"Для участия в программе автомобиль с двигателем внутреннего сгорания должен выпускаться на территории России в рамках специнвестконтракта и набирать не менее 3000 баллов локализации в соответствии с постановлением №719", - говорится в сообщении.
В Минпромторге добавили, что ограничение по стоимости автомобиля сохраняется на уровне 2 миллионов рублей, а предоставляемая скидка составляет 20%, для Дальневосточного федерального округа – 25%. Программой могут воспользоваться работники медицинской сферы и сферы образования, граждане с инвалидностью, участники специальной военной операции и члены их семей.
Кроме того, для участников СВО, получивших ранения во время боевых действий, сохраняется скидка в размере 40% на приобретение автомобиля с ручным управлением.