https://1prime.ru/20261120/minpromtorg-875406923.html

Минпромторг предложил повысить планку локализации для льготного автокредитования

Минпромторг предложил повысить планку локализации для льготного автокредитования - 20.11.2026, ПРАЙМ

Минпромторг предложил повысить планку локализации для льготного автокредитования

Минпромторг России предложил повысить планку уровня локализации для попадания автомобилей в программу льготного автокредитования, следует из сообщения... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T10:16+0300

2026-11-20T10:16+0300

2026-11-20T10:16+0300

бизнес

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минпромторг

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг России предложил повысить планку уровня локализации для попадания автомобилей в программу льготного автокредитования, следует из сообщения ведомства. Перезапуск программы льготного автокредитования планируется с 1 декабря текущего года, проект постановления правительства с актуализацией условий подготовлен Минпромторгом. "Для участия в программе автомобиль с двигателем внутреннего сгорания должен выпускаться на территории России в рамках специнвестконтракта и набирать не менее 3000 баллов локализации в соответствии с постановлением №719", - говорится в сообщении. В Минпромторге добавили, что ограничение по стоимости автомобиля сохраняется на уровне 2 миллионов рублей, а предоставляемая скидка составляет 20%, для Дальневосточного федерального округа – 25%. Программой могут воспользоваться работники медицинской сферы и сферы образования, граждане с инвалидностью, участники специальной военной операции и члены их семей. Кроме того, для участников СВО, получивших ранения во время боевых действий, сохраняется скидка в размере 40% на приобретение автомобиля с ручным управлением.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, минпромторг