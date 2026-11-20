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Минпромторг предложил расширить программу льготных автокредитов для многодетных
Минпромторг предложил расширить программу льготных автокредитов для многодетных - 20.11.2026, ПРАЙМ
Минпромторг предложил расширить программу льготных автокредитов для многодетных
Минпромторг России предложил внести изменения в условия льготной программы автокредитования для многодетных семей, расширив их новыми категориями автотехники,... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T10:16+0300
2026-11-20T10:16+0300
2026-11-20T11:16+0300
бизнес
россия
минпромторг
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг России предложил внести изменения в условия льготной программы автокредитования для многодетных семей, расширив их новыми категориями автотехники, говорится в сообщении ведомства. Перезапуск программы льготного автокредитования планируется с 1 декабря текущего года, проект постановления правительства с актуализацией условий подготовлен Минпромторгом. "Основные изменения касаются подпрограммы "Семейный автомобиль", которая расширена новыми категориями автотехники", - говорится в сообщении ведомства о перезапуске программы автокредитования. В Минпромторге добавили, что для семей с двумя и более детьми базовая скидка на автомобили с двигателем внутреннего сгорания составляет 10%. В регионах Дальневосточного федерального округа действуют специальные условия. Так, скидка для семей, в которых есть хотя бы один ребенок, составляет 25%. "Для семей с тремя и более детьми будет предоставляться скидка в размере 20% при покупке российского "семейного автомобиля". Это 7-местный автомобиль, планка стоимости для которого повышается до 2,3 миллиона рублей", - отметили в ведомстве. Кроме того, для семей с пятью и более детьми также представляется скидка в размере 20% на приобретение "семейного микроавтобуса" – автомобиля, в котором не менее 7 мест стоимостью до 4,5 миллионов рублей. Такое транспортное средство должно набирать не менее 3200 баллов локализации.
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бизнес, россия, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг России предложил внести изменения в условия льготной программы автокредитования для многодетных семей, расширив их новыми категориями автотехники, говорится в сообщении ведомства.
Перезапуск программы льготного автокредитования планируется с 1 декабря текущего года, проект постановления правительства с актуализацией условий подготовлен Минпромторгом.
"Основные изменения касаются подпрограммы "Семейный автомобиль", которая расширена новыми категориями автотехники", - говорится в сообщении ведомства о перезапуске программы автокредитования.
В Минпромторге добавили, что для семей с двумя и более детьми базовая скидка на автомобили с двигателем внутреннего сгорания составляет 10%. В регионах Дальневосточного федерального округа действуют специальные условия. Так, скидка для семей, в которых есть хотя бы один ребенок, составляет 25%.
"Для семей с тремя и более детьми будет предоставляться скидка в размере 20% при покупке российского "семейного автомобиля". Это 7-местный автомобиль, планка стоимости для которого повышается до 2,3 миллиона рублей", - отметили в ведомстве.
Кроме того, для семей с пятью и более детьми также представляется скидка в размере 20% на приобретение "семейного микроавтобуса" – автомобиля, в котором не менее 7 мест стоимостью до 4,5 миллионов рублей. Такое транспортное средство должно набирать не менее 3200 баллов локализации.