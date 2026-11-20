https://1prime.ru/20261120/minpromtorg-875407085.html

Минпромторг перезапустит программу льготного автокредитования с 1 декабря

Минпромторг перезапустит программу льготного автокредитования с 1 декабря - 20.11.2026, ПРАЙМ

Минпромторг перезапустит программу льготного автокредитования с 1 декабря

Минпромторг России перезапустит программу льготного автокредитования при покупке российских автомобилей с 1 декабря текущего года, проект правительства с... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T10:16+0300

2026-11-20T10:16+0300

2026-11-20T10:16+0300

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денис мантуров

минпромторг

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг России перезапустит программу льготного автокредитования при покупке российских автомобилей с 1 декабря текущего года, проект правительства с актуализацией условий уже подготовлен, говорится в сообщении ведомства. "По поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова Минпромторг России возобновляет действие программы льготного автокредитования на российские автомобили с 1 декабря 2026 года. Проект решения правительства, который актуализирует и расширяет условия действия программы, размещен на федеральном портале", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что в 2026 году на льготных условиях по программе автокредитования было реализовано более 123 тысяч автомобилей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, финансы, денис мантуров, минпромторг