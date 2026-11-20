https://1prime.ru/20261120/minpromtorg-875407085.html
Минпромторг перезапустит программу льготного автокредитования с 1 декабря
Минпромторг перезапустит программу льготного автокредитования с 1 декабря - 20.11.2026, ПРАЙМ
Минпромторг перезапустит программу льготного автокредитования с 1 декабря
Минпромторг России перезапустит программу льготного автокредитования при покупке российских автомобилей с 1 декабря текущего года, проект правительства с... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T10:16+0300
2026-11-20T10:16+0300
2026-11-20T10:16+0300
бизнес
россия
финансы
денис мантуров
минпромторг
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг России перезапустит программу льготного автокредитования при покупке российских автомобилей с 1 декабря текущего года, проект правительства с актуализацией условий уже подготовлен, говорится в сообщении ведомства.
"По поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова Минпромторг России возобновляет действие программы льготного автокредитования на российские автомобили с 1 декабря 2026 года. Проект решения правительства, который актуализирует и расширяет условия действия программы, размещен на федеральном портале", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что в 2026 году на льготных условиях по программе автокредитования было реализовано более 123 тысяч автомобилей.
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бизнес, россия, финансы, денис мантуров, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, Денис Мантуров, Минпромторг
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг России перезапустит программу льготного автокредитования при покупке российских автомобилей с 1 декабря текущего года, проект правительства с актуализацией условий уже подготовлен, говорится в сообщении ведомства.
"По поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова Минпромторг России возобновляет действие программы льготного автокредитования на российские автомобили с 1 декабря 2026 года. Проект решения правительства, который актуализирует и расширяет условия действия программы, размещен на федеральном портале", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что в 2026 году на льготных условиях по программе автокредитования было реализовано более 123 тысяч автомобилей.