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Минпромторг прорабатывает налоговый вычет по акцизу на жидкую сталь

Минпромторг прорабатывает налоговый вычет по акцизу на жидкую сталь - 20.11.2026, ПРАЙМ

Минпромторг прорабатывает налоговый вычет по акцизу на жидкую сталь

Минпромторг России прорабатывает налоговый вычет по акцизу на жидкую сталь для металлургических предприятий при закупках отечественного промышленного... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T15:28+0300

2026-11-20T15:28+0300

2026-11-20T15:28+0300

промышленность

бизнес

свердловская область

минпромторг

минфин

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг России прорабатывает налоговый вычет по акцизу на жидкую сталь для металлургических предприятий при закупках отечественного промышленного оборудования, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "С предложением о введении налогового вычета по акцизу на жидкую сталь при закупках российского промышленного оборудования в Минпромторг России обратилась Свердловская область в целях стимулирования спроса на продукцию ЗАО КЗПВ ("Кушвинский завод прокатных валков" - ред.). Министерство поддержало инициативу концептуально и в настоящее время прорабатывает ее совместно с регионом", - сказано в сообщении. Отмечается, что речь идет о российском промышленном оборудовании для металлургических предприятий. При проработке меры рассматривается возможность включения в перечень термического, литейного и прокатного оборудования, в том числе чугунных и стальных прокатных валков. "Предлагаемый налоговый вычет может стать действенным инструментом стимулирования спроса на российское промышленное оборудование, поскольку его применение позволит металлургическим предприятиям снизить затраты на техническое перевооружение, а размещение заказов у российских производителей обеспечит больший мультипликативный эффект для отечественной промышленности по сравнению с закупкой импортного оборудования за счет дополнительной загрузки поставщиков комплектующих и материалов", - добавляется в сообщении. В Минпромторге уточнили, что ожидают детальную проработку от Минфина России, к компетенции которого относятся вопросы налоговой политики. Конкретный размер вычета и условия его применения будут определены с министерством финансов по результатам дополнительных расчетов. Акциз на сталь действует в России с начала 2022 года. С 1 августа 2022 года ставка акциза обнуляется при цене на сляб менее 30 тысяч рублей за тонну. Отрасль неоднократно заявляла о необходимости скорректировать формулу расчета акциза или отменить его. Тем не менее Минфин не поддержал данные предложения, так как доходы от акциза уже заложены в бюджет.

свердловская область

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промышленность, бизнес, свердловская область, минпромторг, минфин