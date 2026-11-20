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Минтранс прорабатывает возможность ездить в Китай на личных автомобилях

Минтранс прорабатывает возможность ездить в Китай на личных автомобилях - 20.11.2026, ПРАЙМ

Минтранс прорабатывает возможность ездить в Китай на личных автомобилях

Минтранс РФ прорабатывает вопрос, чтобы россияне смогли ездить в Китай на личных автомобилях, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Ядров. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T00:37+0300

2026-11-20T00:37+0300

2026-11-20T00:37+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Минтранс РФ прорабатывает вопрос, чтобы россияне смогли ездить в Китай на личных автомобилях, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Ядров. Минтранс и МВД России обсуждают с властями Китая признание водительских прав для индивидуальных поездок на легковых автомобилях, писала газета "Коммерсант" в марте 2025 года со ссылкой на замглавы Минтранса Дмитрия Зверева. "Этот вопрос находится в проработке", - ответил Ядров в кулуарах форума "Транспорт России" на вопрос, когда россиянам могут разрешить ездить в Китай на личных автомобилях.

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бизнес, россия, китай, мвд