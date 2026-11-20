https://1prime.ru/20261120/mintrans-875409872.html

Минтранс РФ предлагает ввести новые дорожные знаки для самокатов

Минтранс РФ предлагает ввести новые дорожные знаки для самокатов - 20.11.2026, ПРАЙМ

Минтранс РФ предлагает ввести новые дорожные знаки для самокатов

Минтранс России разработал проект изменений в Правила дорожного движения, которым в частности предлагает ввести новые дорожные знаки для средств индивидуальной... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T11:38+0300

2026-11-20T11:38+0300

2026-11-20T11:50+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Минтранс России разработал проект изменений в Правила дорожного движения, которым в частности предлагает ввести новые дорожные знаки для средств индивидуальной мобильности (СИМ), следует из презентации замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Николай Чередниченко. Ведомством предлагается три новых дорожных знака: "Зона запрета движения СИМ", "Велопереезд" и "Велопешеходный переход". Кроме того, по новым правилам, управлять средством индивидуальной мобильности смогут только лица не моложе 16 лет, без пассажиров и находящиеся в трезвом состоянии. Они, как и любые водители транспортных средств, будут обязаны останавливаться по требованию сотрудников полиции и соблюдать установленные правилами дорожного движения действия при ДТП. Средством индивидуальной мобильности Минтранс предлагает считать наземный транспорт с электродвигателем мощностью от 100 до 250 киловатт. При этом водительское удостоверение для управления им не потребуется.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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