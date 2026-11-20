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Минтранс РФ предлагает ввести новые дорожные знаки для самокатов
Минтранс РФ предлагает ввести новые дорожные знаки для самокатов - 20.11.2026, ПРАЙМ
Минтранс РФ предлагает ввести новые дорожные знаки для самокатов
Минтранс России разработал проект изменений в Правила дорожного движения, которым в частности предлагает ввести новые дорожные знаки для средств индивидуальной... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T11:38+0300
2026-11-20T11:38+0300
2026-11-20T11:50+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Минтранс России разработал проект изменений в Правила дорожного движения, которым в частности предлагает ввести новые дорожные знаки для средств индивидуальной мобильности (СИМ), следует из презентации замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Николай Чередниченко. Ведомством предлагается три новых дорожных знака: "Зона запрета движения СИМ", "Велопереезд" и "Велопешеходный переход". Кроме того, по новым правилам, управлять средством индивидуальной мобильности смогут только лица не моложе 16 лет, без пассажиров и находящиеся в трезвом состоянии. Они, как и любые водители транспортных средств, будут обязаны останавливаться по требованию сотрудников полиции и соблюдать установленные правилами дорожного движения действия при ДТП. Средством индивидуальной мобильности Минтранс предлагает считать наземный транспорт с электродвигателем мощностью от 100 до 250 киловатт. При этом водительское удостоверение для управления им не потребуется.
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бизнес, россия
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Минтранс России разработал проект изменений в Правила дорожного движения, которым в частности предлагает ввести новые дорожные знаки для средств индивидуальной мобильности (СИМ), следует из презентации замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Николай Чередниченко.
Ведомством предлагается три новых дорожных знака: "Зона запрета движения СИМ", "Велопереезд" и "Велопешеходный переход".
Кроме того, по новым правилам, управлять средством индивидуальной мобильности смогут только лица не моложе 16 лет, без пассажиров и находящиеся в трезвом состоянии. Они, как и любые водители транспортных средств, будут обязаны останавливаться по требованию сотрудников полиции и соблюдать установленные правилами дорожного движения действия при ДТП.
Средством индивидуальной мобильности Минтранс предлагает считать наземный транспорт с электродвигателем мощностью от 100 до 250 киловатт. При этом водительское удостоверение для управления им не потребуется.