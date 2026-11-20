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Миронов предложил закрепить обязательную долю закупок у малых фермеров

Миронов предложил закрепить обязательную долю закупок у малых фермеров - 20.11.2026, ПРАЙМ

Миронов предложил закрепить обязательную долю закупок у малых фермеров

Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил закрепить обязательную долю закупок продовольствия у малых... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T00:16+0300

2026-11-20T00:16+0300

2026-11-20T00:16+0300

сельское хозяйство

россия

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил закрепить обязательную долю закупок продовольствия у малых сельхозпроизводителей - в размере не менее 25% стоимости товаров для питания граждан в государственных и муниципальных учреждениях. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предусматривается ежегодная обязательная доля закупки продовольствия у крестьянских (фермерских) хозяйств, соответствующих критериям малого предпринимательства, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, реализующих преимущественно продукцию малых сельхозпроизводителей, в размере не менее 25% стоимости продовольственных товаров, предназначенных для питания граждан в государственных и муниципальных учреждениях", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Чтобы крупные агрохолдинги не выдавали свою продукцию за фермерскую, проект требует подтверждать происхождение товаров. Кооператив сможет включить закупку в специальную долю, только если его продукция в основном произведена малыми хозяйствами. Для исполнения квоты проектом разрешаются специальные конкурентные закупки с участием фермеров и кооперативов, разделение закупок по ассортиментным и сезонным группам, многосезонные контракты на срок до трех лет и аванс до 50% цены контракта или этапа. Авансирование допускается только с учетом действующих бюджетных ограничений и казначейского сопровождения. Приоритет производителям из своего региона обеспечивается через изучение сезонного предложения, небольшие закупки по видам продукции, частоту поставок и качество свежей продукции. Запрета на участие производителей из других регионов проект не вводит, конкуренция и недискриминационные требования сохраняются. Проект, по мнению автора, создаст предсказуемый канал сбыта для малых сельхозпроизводителей, укрепит кооперацию и повысит прозрачность происхождения продуктов в публичных закупках. "Помимо гарантированного сбыта продукции в рамках госконтрактов, фермерам надо открыть дорогу в торговые сети. И мы предлагаем установить правило, согласно которому в каждом регионе супермаркеты будут выделять не менее 10% своих полок для фермерской продукции", - сказал Миронов РИА Новости.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сельское хозяйство, россия