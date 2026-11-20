https://1prime.ru/20261120/mishustin-875401774.html

Мишустин рассказал о снижении числа проверок бизнеса

Мишустин рассказал о снижении числа проверок бизнеса - 20.11.2026, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о снижении числа проверок бизнеса

Меры по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в России позволили снизить количество проверок бизнеса почти в шесть раз за последние семь лет, при... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T07:29+0300

2026-11-20T07:29+0300

2026-11-20T07:29+0300

россия

михаил мишустин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875401774.jpg?1795148967

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Меры по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в России позволили снизить количество проверок бизнеса почти в шесть раз за последние семь лет, при этом их эффективность выросла практически вдвое, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В видеообращении к участникам, организаторам и гостям VII Всероссийского форума контрольных органов он напомнил, что правительство уделяет особое внимание совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, чтобы она не ограничивала свободу коммерческих структур и не мешала их развитию. Чтобы максимально упрощать существующие процедуры и повышать их прозрачность, была создана единая система контроля с общими правилами, цифровыми реестрами и понятными процессами, и принятые меры позволили добиться ощутимых результатов, подчеркнул премьер. "Количество проверок за последние семь лет сократилось почти в шесть раз. А их эффективность выросла практически вдвое. Все чаще применяется дистанционный формат взаимодействия с проверяющими, чтобы бизнесу было удобнее и проще отчитываться о выполнении надзорных требований", - сказал Мишустин. По его словам, при этом контроль строится на риск-ориентированном подходе, когда можно заранее предусмотреть именно те объекты, которые нуждаются во внимании, и действовать на опережение - помогая добросовестным участникам рынка предотвращать возможные нарушения. "Такой принцип существенно экономит время и ресурсы предпринимателей, позволяя сфокусировать контроль на самых уязвимых объектах, повышая общую безопасность предприятий, надежно защищая интересы наших граждан", - добавил Мишустин. Он убежден в том, что важно и дальше расширять использование современных технологий, совершенствовать цифровые инструменты и сервисы, делать все необходимое для развития системы контроля не только на федеральном, но и на региональном уровне. При этом нужно учитывать обратную связь от бизнеса, чтобы предпринимателям было понятно, как соблюдать обязательные требования, и они могли легко и просто решать эти вопросы, не отвлекаясь на бюрократические процедуры, добавил премьер.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, михаил мишустин