https://1prime.ru/20261120/mishustin-875406549.html

Мишустин поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником

Мишустин поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником - 20.11.2026, ПРАЙМ

Мишустин поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников транспортной отрасли страны с профессиональным праздником, отметив роль транспортного комплекса в... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T10:10+0300

2026-11-20T10:10+0300

2026-11-20T10:10+0300

бизнес

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михаил мишустин

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников транспортной отрасли страны с профессиональным праздником, отметив роль транспортного комплекса в развитии экономики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства РФ. День работника транспорта отмечается в России ежегодно 20 ноября. "Отечественный транспортный комплекс объединяет территорию нашей большой страны, укрепляет связь между регионами, обеспечивает развитие экономики, создает условия для комфортной жизни россиян", - говорится в телеграмме. Мишустин отметил, что сегодня отрасль адаптируется к современным условиям, динамично развивается и реализует масштабные проекты. Он добавил, что специалисты ведут активную работу для создания единого транспортного пространства, внедрения искусственного интеллекта, расширения межрегиональных и международных маршрутов, строительства высокоскоростных магистралей. Кроме того, премьер-министр подчеркнул важность модернизации транспортной инфраструктуры, повышения качества и доступности перевозок. Мишустин выразил уверенность, что компетентность и ответственное отношение к делу помогут работникам отрасли осуществить намеченные планы и добиться успехов. "Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, удачи и всего самого доброго", - добавил он.

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бизнес, россия, михаил мишустин