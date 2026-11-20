https://1prime.ru/20261120/mishustin-875406549.html
Мишустин поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником
Мишустин поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником - 20.11.2026, ПРАЙМ
Мишустин поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников транспортной отрасли страны с профессиональным праздником, отметив роль транспортного комплекса в... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T10:10+0300
2026-11-20T10:10+0300
2026-11-20T10:10+0300
бизнес
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников транспортной отрасли страны с профессиональным праздником, отметив роль транспортного комплекса в развитии экономики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства РФ.
День работника транспорта отмечается в России ежегодно 20 ноября.
"Отечественный транспортный комплекс объединяет территорию нашей большой страны, укрепляет связь между регионами, обеспечивает развитие экономики, создает условия для комфортной жизни россиян", - говорится в телеграмме.
Мишустин отметил, что сегодня отрасль адаптируется к современным условиям, динамично развивается и реализует масштабные проекты.
Он добавил, что специалисты ведут активную работу для создания единого транспортного пространства, внедрения искусственного интеллекта, расширения межрегиональных и международных маршрутов, строительства высокоскоростных магистралей.
Кроме того, премьер-министр подчеркнул важность модернизации транспортной инфраструктуры, повышения качества и доступности перевозок.
Мишустин выразил уверенность, что компетентность и ответственное отношение к делу помогут работникам отрасли осуществить намеченные планы и добиться успехов.
"Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, удачи и всего самого доброго", - добавил он.
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бизнес, россия, михаил мишустин
Бизнес, РОССИЯ, Михаил Мишустин
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников транспортной отрасли страны с профессиональным праздником, отметив роль транспортного комплекса в развитии экономики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства РФ.
День работника транспорта отмечается в России ежегодно 20 ноября.
"Отечественный транспортный комплекс объединяет территорию нашей большой страны, укрепляет связь между регионами, обеспечивает развитие экономики, создает условия для комфортной жизни россиян", - говорится в телеграмме.
Мишустин отметил, что сегодня отрасль адаптируется к современным условиям, динамично развивается и реализует масштабные проекты.
Он добавил, что специалисты ведут активную работу для создания единого транспортного пространства, внедрения искусственного интеллекта, расширения межрегиональных и международных маршрутов, строительства высокоскоростных магистралей.
Кроме того, премьер-министр подчеркнул важность модернизации транспортной инфраструктуры, повышения качества и доступности перевозок.
Мишустин выразил уверенность, что компетентность и ответственное отношение к делу помогут работникам отрасли осуществить намеченные планы и добиться успехов.
"Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, удачи и всего самого доброго", - добавил он.