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Мишустин отметил вклад ОАК в укрепление обороноспособности России

Мишустин отметил вклад ОАК в укрепление обороноспособности России - 20.11.2026, ПРАЙМ

Мишустин отметил вклад ОАК в укрепление обороноспособности России

Премьер-министр России Михаил Мишустин, поздравляя коллектив и ветеранов Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) с 20-летием ее создания, отметил, что... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T11:20+0300

2026-11-20T11:20+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин, поздравляя коллектив и ветеранов Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) с 20-летием ее создания, отметил, что корпорация сделала многое для укрепления обороноспособности России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Это значимое событие не только для вашего коллектива, но и для отечественной авиационной отрасли, оборонно-промышленного комплекса и страны. Все эти годы компания приумножает традиции инженерной конструкторской школы. За это время она стала лидером авиастроения. Многое сделала для укрепления обороноспособности нашего государства", - говорится в поздравлении. Мишустин отметил, что сегодня ОАК объединяет крупнейшие конструкторские бюро, самолетостроительные заводы в разных российских регионах, вносит свой вклад в обеспечение армии новейшей техникой. Кроме того, современная научная и производственная база, интеллектуальные ресурсы, применение инновационных технологий и передовых решений позволяют компании разрабатывать и производить уникальные образцы воздушных судов. Премьер-министр подчеркнул важность того, что одним из приоритетных направлений работы корпорации стал переход на отечественное оборудование и комплектующие. К примеру, лайнеры МС-21, "Суперджет-100", Ил-114–300 с российскими двигателями. Он выразил уверенность в том, что, опираясь на полученный опыт, накопленный научно-производственный потенциал, компания продолжит динамично развиваться, успешно решать важнейшие государственные задачи. "Желаю коллективу Объединенной авиастроительной корпорации новых свершений на благо нашей Родины. Особые слова благодарности – ветеранам, чья преданность делу служит примером для нового поколения специалистов", - добавил Мишустин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, михаил мишустин, оак