Аналитики "Солид Инвестиции" представили еженедельный обзор рынка облигаций.
Макроэкономический контекст
- 1.Рост потребительских цен в РФ с 10 по 16 ноября составил 0,19% после роста на 0,12% с 3 по 9 ноября. Годовая инфляция в РФ на 16 ноября ускорилась до 7,07% с 6,97%. Основной вклад в рост цен снова внесли продовольственные товары.
- 2.Ценовые ожидания предприятий в ноябре снова немного снизились в сравнении с октябрем (18,6 пунктов против 20,7), но остались повышенными. Индикатор бизнес-климата остался у октябрьских уровней: 1,1 VS 1,0 месяцем ранее.
- 3.Инфляционные ожидания населения в октябре умеренно отреагировали на индексацию тарифов, увеличившись на 0,3 п.п. м/м до 13,5%. Наблюдаемая инфляция составила 15%.
Рублевые облигации
- 1.Долговой рынок продолжал оставаться в унынии на прошлой неделе, индекс RGBI закрепился на отметке ниже 112 п. Факторов, которые могут сейчас вернуть ОФЗ к росту, особо не наблюдается. Поэтому мы предполагаем сохранение умеренно негативной динамики вплоть до декабрьского заседания ЦБ РФ. Наш прогноз по сохранению ставки на уровне 14% пока остается прежним.
- 2.Кредитные спреды высококачественных корпоративных облигаций на неделе существенно не изменились. В сегменте низко рейтинговых бумаг сохраняется повышенная волатильность, которая еще сильнее давит на котировки.
- 3.Минфин в среду провел традиционные аукционы, предложив два длинных "классических" выпуска ОФЗ серий 26253 и 26233. Суммарно ведомство смогло привлечь лишь 73,7 млрд руб. при спросе 163,4 млрд руб. Доходность по цене отсечения по 12-летнему выпуску 26253 сложилась на уровне YTM16,9%, что стало максимальным значением на первичном рынке более чем за полтора года.
- 4.Распродажи наиболее уязвимых корпоративных эмитентов продолжились. Среди новостей можно отметить новости о готовящейся реструктуризации МГКЛ. Также НКР понизило рейтинг компании "ТрансФин-М" до A-.ru и подтвердило рейтинг АБЗ-1 на уровне А-. "Эксперт РА" снизило рейтинг "Контрол лизинга" до уровня ruCC с негативным прогнозом. Балтийский Лизинг успешно исполнил оферту по выпуску БО-П14, выкупив облигации на сумму 5,6 млрд руб.
Индекс
Текущее значение, %
Неделю назад, %
Месяц назад, %
Год назад, %
Индекс гос. Облигаций (YTM)
16,13
16,03
16,0
14,4
Корпоративные облигации (YTM)
16,05
16,08
16,09
16,3
Валютные облигации
- 1.опустился ниже 82 руб. Главными факторами поддержки рубля остались традиционно экспортные поступления, а также приближение налогового периода (30 ноября с совокупными платежами около 5 трлн руб., включая НДПИ). Также настроения участников рынка поддерживались ожиданиями вокруг саммита АТЭС и надеждами на смягчение геополитических рисков. Официальный курс доллара с недавних максимумов свыше 83 руб. скорректировался до 80,5 руб. до 81,82 руб., а биржевой юань понизился до 12,27 руб.
- 2.Консенсус прогноз предполагает незначительное ослабление рубля (около 3%) до конца 2026 года и дальнейшее плавное понижение стоимости российской валюты в 2027 году.
- 3.Доходности квазивалютных облигаций не показали заметной динамики на прошлой неделе.
Валютная пара
Консенсус прогноз*на конец 4 кв. 2026
USD/RUB
84,1 (ранее 84,44)
EUR/RUB
95,0 (ранее 95,2)
CNY/RUB
12,65 (ранее 12,7)
Индекс
Текущее значение, %
Неделю назад, %
Месяц назад, %
Год назад, %
Замещающие облигации (YTM)
9,8
9,8
10,5
8,6
Юаневые облигации (YTM)
8,5
8,5
9,0
7,5
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