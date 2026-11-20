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Курс юаня к рублю на Мосбирже символически растет

Курс юаня к рублю на Мосбирже символически растет - 20.11.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Мосбирже символически растет

Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии пятницы символически растет, следует из данных Московской биржи. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T09:18+0300

2026-11-20T09:18+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии пятницы символически растет, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 9.01 мск повышается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 12,22 рубля. Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.

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рынок, торги, россия