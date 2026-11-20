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"Продолжит смещаться к нижней границе": юань растет к рублю
"Продолжит смещаться к нижней границе": юань растет к рублю - 20.11.2026, ПРАЙМ
"Продолжит смещаться к нижней границе": юань растет к рублю
Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы демонстрирует более выраженный рост, чем утром, при этом следующая неделя будет более позитивной для нацвалюты,... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T12:23+0300
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы демонстрирует более выраженный рост, чем утром, при этом следующая неделя будет более позитивной для нацвалюты, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.05 мск растет на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,27 рубля. При этом на открытии торгов китайская валюта тоже укреплялась, но символически - на копейку. "Сегодня ожидаем сохранения юанем позиций в диапазоне 12-12,5 рублей. При этом китайская валюта в ближайшие сессии, скорее всего, продолжит смещаться в сторону его нижней границы", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. Этому будет способствовать постепенное восстановление предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, в частности, за счет роста поступления выручки от продажи нефти во второй половине октября, когда цены выходили к годовым максимумам. А на следующей неделе поддержка рубля со стороны экспортеров может усилиться за счет старта подготовки к пику налоговых выплат, добавляет он. Ориентир на ближайшие дни - в диапазоне 12,2–12,5 рубля за юань, в свою очередь оценивает эксперт из УК "Альфа-капитал" Владислав Силаев. А что касается крупнейших мировых валют, то эти ориентиры: 81–83 рубля за доллар и 89–91 за евро.
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рынок, богдан зварич, псб, ук альфа-капитал, альфа-капитал
Рынок, Богдан Зварич, ПСБ, УК Альфа-Капитал, Альфа-Капитал
"Продолжит смещаться к нижней границе": юань растет к рублю
Зварич: на следующей неделе поддержка рубля со стороны экспортеров усилится
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы демонстрирует более выраженный рост, чем утром, при этом следующая неделя будет более позитивной для нацвалюты, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.05 мск растет на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,27 рубля.
При этом на открытии торгов китайская валюта тоже укреплялась, но символически - на копейку.
"Сегодня ожидаем сохранения юанем позиций в диапазоне 12-12,5 рублей. При этом китайская валюта в ближайшие сессии, скорее всего, продолжит смещаться в сторону его нижней границы", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
Этому будет способствовать постепенное восстановление предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, в частности, за счет роста поступления выручки от продажи нефти во второй половине октября, когда цены выходили к годовым максимумам. А на следующей неделе поддержка рубля со стороны экспортеров может усилиться за счет старта подготовки к пику налоговых выплат, добавляет он.
Ориентир на ближайшие дни - в диапазоне 12,2–12,5 рубля за юань, в свою очередь оценивает эксперт из УК "Альфа-капитал" Владислав Силаев. А что касается крупнейших мировых валют, то эти ориентиры: 81–83 рубля за доллар и 89–91 за евро.