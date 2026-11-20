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Курс юаня к рублю на Мосбирже растерял большую часть утреннего роста

Курс юаня к рублю на Мосбирже растерял большую часть утреннего роста - 20.11.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Мосбирже растерял большую часть утреннего роста

Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу растерял большую часть утреннего роста, следует из данных Московской биржи. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T18:02+0300

2026-11-20T18:02+0300

2026-11-20T18:02+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу растерял большую часть утреннего роста, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.43 мск повышался на 1 копейку (+0,1%), до 12,22 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,21-12,32 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 82,09 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 81,60 рубля. В боковике Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в пятницу с утра попытался расти, компенсируя падение четверга. Однако во второй половине торговой сессии курс юаня развернулся вниз и почти растерял все достижения первой половины сессии. "Внешняя конъюнктура остается неоднозначной. Доллар продолжает укрепляться на мировом рынке благодаря устойчивости американской экономики и ожиданиям повышения ставки ФРС в декабре. Дополнительное давление на глобальные рынки оказывают коррекция американских фондовых индексов и рост доходности долгосрочных казначейских облигаций США. Однако влияние этих факторов на курс рубля остается ограниченным", - комментирует Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +1,05% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,97% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.45 мск снижалась на 1,5%, до 90,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) снижался на 0,2%, до 103,7 пункта, однако с 10 ноября показатель вырос почти на 2%. Прогнозы Курс рубля остается под влиянием разнонаправленных факторов, получая поддержку от высоких процентных ставок в экономике, но испытывая давление со стороны более низких текущих цен на нефть, считает Александр Дудников из компании "Цифра брокер". "В этих условиях валютные курсы, вероятно, продолжат консолидироваться в диапазонах 12-12,5 рубля за юань, 80-83,5 рубля за доллар и 89-92,5 рубля за евро", - оценивает он. Ближайший ориентир для курса юаня - 12,20 рубля, оценивает Андрей Порошин, финансовый аналитик Bitbanker. "Если продажи валюты со стороны экспортеров усилятся, и юань закрепится ниже этой отметки, котировки могут приблизиться к 12,10 рубля. В начале следующей недели наиболее вероятны диапазоны 81–82,50 рубля за доллар, 89–91 рубль за евро и 12,10–12,35 рубля за юань. Активные продажи экспортной выручки могут сместить курсы к нижним границам этих диапазонов", - добавляет он.

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рынок, сша, торги, мосбиржа