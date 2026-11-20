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В Москве построят 14 новых электросудов в ближайшие два года

В Москве построят 14 новых электросудов в ближайшие два года - 20.11.2026, ПРАЙМ

В Москве построят 14 новых электросудов в ближайшие два года

Четырнадцать новых электросудов построят в Москве в ближайшие два года, соответствующее соглашение подписано на XX форуме-выставке "Транспорт России", сообщил... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T10:16+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Четырнадцать новых электросудов построят в Москве в ближайшие два года, соответствующее соглашение подписано на XX форуме-выставке "Транспорт России", сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Подписание соглашения обеспечит строительство на Московской верфи 14 электросудов для регулярных и прогулочных маршрутов в 2027-2028 годах. Новые суда повысят комфорт речных поездок для жителей и гостей столицы. Продолжаем развивать современный и экологичный водный транспорт и улучшать сервис для пассажиров", - рассказал вице-мэр. Соглашение на полях XX форума-выставки "Транспорт России" подписали генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Николай Асаул, генеральный директор АО "Государственная транспортная лизинговая компания" Михаил Парнев и генеральный директор ООО "Московская верфь" Илья Акулов. Московская верфь работает в районе Нагатинский Затон. Мощности предприятия позволяют производить до 40 судов в год, а также обслуживать и ремонтировать свыше 100 единиц техники ежегодно.

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