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Заседание Финансового диалога между Россией и Китаем пройдет в Москве

Заседание Финансового диалога между Россией и Китаем пройдет в Москве - 20.11.2026, ПРАЙМ

Заседание Финансового диалога между Россией и Китаем пройдет в Москве

Заседание Финансового диалога между Россией и Китаем пройдет в Москве 23 ноября, в его рамках обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T14:06+0300

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2026-11-20T14:06+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Заседание Финансового диалога между Россией и Китаем пройдет в Москве 23 ноября, в его рамках обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества двух стран в финансовой сфере, сообщил Минфин РФ. "В Москве 23 ноября 2026 года состоится 12-е заседание Финансового диалога между Россией и Китаем под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации – министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова и министра финансов Китайской Народной Республики Лань Фоаня", - сказано в сообщении. Отмечается, что в ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества России и Китая в финансовой сфере. Предыдущее заседание Финансового диалога состоялось 4 ноября 2025 года в Пекине.

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