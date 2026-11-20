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Заседание Финансового диалога между Россией и Китаем пройдет в Москве
Заседание Финансового диалога между Россией и Китаем пройдет в Москве - 20.11.2026, ПРАЙМ
Заседание Финансового диалога между Россией и Китаем пройдет в Москве
Заседание Финансового диалога между Россией и Китаем пройдет в Москве 23 ноября, в его рамках обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T14:06+0300
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Заседание Финансового диалога между Россией и Китаем пройдет в Москве 23 ноября, в его рамках обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества двух стран в финансовой сфере, сообщил Минфин РФ.
"В Москве 23 ноября 2026 года состоится 12-е заседание Финансового диалога между Россией и Китаем под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации – министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова и министра финансов Китайской Народной Республики Лань Фоаня", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества России и Китая в финансовой сфере.
Предыдущее заседание Финансового диалога состоялось 4 ноября 2025 года в Пекине.
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РОССИЯ, Финансы, КИТАЙ, МОСКВА, Пекин, Антон Силуанов, Минфин РФ, Минфин
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Заседание Финансового диалога между Россией и Китаем пройдет в Москве 23 ноября, в его рамках обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества двух стран в финансовой сфере, сообщил Минфин РФ.
"В Москве 23 ноября 2026 года состоится 12-е заседание Финансового диалога между Россией и Китаем под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации – министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова и министра финансов Китайской Народной Республики Лань Фоаня", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества России и Китая в финансовой сфере.
Предыдущее заседание Финансового диалога состоялось 4 ноября 2025 года в Пекине.