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МТК "Север-Юг" экологичен, заявил Титов
МТК "Север-Юг" экологичен, заявил Титов - 20.11.2026, ПРАЙМ
МТК "Север-Юг" экологичен, заявил Титов
МТК "Север-Юг" имеет не только транспортные преимущества, он еще экологичен, железнодорожный транспорт, который активно там используется, выделяет на 25% меньше | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T13:06+0300
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МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. МТК "Север-Юг" имеет не только транспортные преимущества, он еще экологичен, железнодорожный транспорт, который активно там используется, выделяет на 25% меньше парниковых газов по сравнению с морским путем, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
Россия приглашает все экономики Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активно пользоваться возможностями новых транспортных маршрутов, в том числе "Север-Юг", заявлял президент РФ Владимир Путин на саммите АТЭС.
"Коридор "Север-Юг" нужен не только России, как принято думать. Налаженный мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до Индии с выходом в Европу, также альтернативный Суэцкому каналу, пригодился бы много кому. Потенциальное сокращение времени доставки – практически вдвое, 15-25 дней вместо 30-45 по Суэцу",- сказал Титов.
"Да, и еще. Железнодорожный транспорт, который активно используется в коридоре, выделяет на 25% меньше парниковых газов по сравнению с морским путем. Это ли не соответствие "зеленому курсу" Евросоюза, это ли не прямой путь к декарбонизации, которой Европа уделяет самое пристальное внимание?",- добавил собеседник агентства.
Он выразил надежду, что развитие новых транспортных маршрутов в рамках АТЭС получит новый импульс после заявлений, сделанных президентом России на саммите.
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Бизнес, ЕВРОПА, Азиатско-Тихоокеанский регион, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Борис Титов, Владимир Путин, АТЭС, МТК "Север-Юг", ЕС
МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. МТК "Север-Юг" имеет не только транспортные преимущества, он еще экологичен, железнодорожный транспорт, который активно там используется, выделяет на 25% меньше парниковых газов по сравнению с морским путем, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
Россия приглашает все экономики Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активно пользоваться возможностями новых транспортных маршрутов, в том числе "Север-Юг", заявлял президент РФ Владимир Путин на саммите АТЭС.
"Коридор "Север-Юг" нужен не только России, как принято думать. Налаженный мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до Индии с выходом в Европу, также альтернативный Суэцкому каналу, пригодился бы много кому. Потенциальное сокращение времени доставки – практически вдвое, 15-25 дней вместо 30-45 по Суэцу",- сказал Титов.
"Да, и еще. Железнодорожный транспорт, который активно используется в коридоре, выделяет на 25% меньше парниковых газов по сравнению с морским путем. Это ли не соответствие "зеленому курсу" Евросоюза, это ли не прямой путь к декарбонизации, которой Европа уделяет самое пристальное внимание?",- добавил собеседник агентства.
Он выразил надежду, что развитие новых транспортных маршрутов в рамках АТЭС получит новый импульс после заявлений, сделанных президентом России на саммите.