https://1prime.ru/20261120/mtk-875414032.html

МТК "Север-Юг" экологичен, заявил Титов

МТК "Север-Юг" экологичен, заявил Титов - 20.11.2026, ПРАЙМ

МТК "Север-Юг" экологичен, заявил Титов

МТК "Север-Юг" имеет не только транспортные преимущества, он еще экологичен, железнодорожный транспорт, который активно там используется, выделяет на 25% меньше | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T13:06+0300

2026-11-20T13:06+0300

2026-11-20T13:06+0300

бизнес

европа

азиатско-тихоокеанский регион

санкт-петербург

борис титов

владимир путин

атэс

мтк "север-юг"

ес

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875414032.jpg?1795169167

МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. МТК "Север-Юг" имеет не только транспортные преимущества, он еще экологичен, железнодорожный транспорт, который активно там используется, выделяет на 25% меньше парниковых газов по сравнению с морским путем, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Россия приглашает все экономики Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активно пользоваться возможностями новых транспортных маршрутов, в том числе "Север-Юг", заявлял президент РФ Владимир Путин на саммите АТЭС. "Коридор "Север-Юг" нужен не только России, как принято думать. Налаженный мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до Индии с выходом в Европу, также альтернативный Суэцкому каналу, пригодился бы много кому. Потенциальное сокращение времени доставки – практически вдвое, 15-25 дней вместо 30-45 по Суэцу",- сказал Титов. "Да, и еще. Железнодорожный транспорт, который активно используется в коридоре, выделяет на 25% меньше парниковых газов по сравнению с морским путем. Это ли не соответствие "зеленому курсу" Евросоюза, это ли не прямой путь к декарбонизации, которой Европа уделяет самое пристальное внимание?",- добавил собеседник агентства. Он выразил надежду, что развитие новых транспортных маршрутов в рамках АТЭС получит новый импульс после заявлений, сделанных президентом России на саммите.

европа

азиатско-тихоокеанский регион

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, европа, азиатско-тихоокеанский регион, санкт-петербург, борис титов, владимир путин, атэс, мтк "север-юг", ес