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НАБУ вернуло только 17,5% потерянных в результате коррупции средств

НАБУ вернуло только 17,5% потерянных в результате коррупции средств - 20.11.2026, ПРАЙМ

НАБУ вернуло только 17,5% потерянных в результате коррупции средств

Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) удалось вернуть только 17,5% от общей суммы средств, потерянных в результате коррупционных преступлений,... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T08:02+0300

2026-11-20T08:02+0300

2026-11-20T08:02+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) удалось вернуть только 17,5% от общей суммы средств, потерянных в результате коррупционных преступлений, следует из отчета бюро, который проанализировало РИА Новости. В субботу, 21 ноября, исполнится 13 лет с начала так называемого евромайдана - протестов в центре Киева, участники которых требовали интеграции с Евросоюзом и ожидали повышения уровня жизни в стране. Беспорядки завершились госпереворотом, который привел к свержению легитимного президента Виктора Януковича и глубокому расколу в стране. Информация о коррупционных правонарушениях фиксируется в отчетах НАБУ, которые ведомство публикует раз в полгода. В них бюро приводит статистику своей работы. Так, согласно последнему отчету, коррупционные правонарушения на Украине, подведомственные НАБУ, нанесли ущерб на 1,54 миллиарда долларов. При этом возместить удалось лишь 270 миллионов долларов, или 17,5% от установленной суммы. Таким образом, 82,5% средств - около 1,27 миллиарда долларов - вернуть не удалось.

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финансы, общество , киев, украина, набу, ес