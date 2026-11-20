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В Нарве оценили потери туристического бизнеса из-за закрытия границы с Россией

В Нарве оценили потери туристического бизнеса из-за закрытия границы с Россией - 20.11.2026, ПРАЙМ

В Нарве оценили потери туристического бизнеса из-за закрытия границы с Россией

Туристический бизнес и общественное питание в приграничной Нарве могут потерять до 20% доходов из-за закрытия границы с Россией по решению властей Эстонии,... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T17:20+0300

2026-11-20T17:20+0300

2026-11-20T17:20+0300

бизнес

россия

эстония

мид

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МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Туристический бизнес и общественное питание в приграничной Нарве могут потерять до 20% доходов из-за закрытия границы с Россией по решению властей Эстонии, сообщил мэр города Яан Тоотс. Ранее в пятницу правительство Эстонии приняло решение о приостановке пересечения сухопутной границы между Эстонией и Россией с 1 декабря. Закрыты будут все наземные пешеходные и автомобильные контрольно-пропускные пункты на границе с РФ. В качестве причины закрытия границы в МИД республики ранее назвали попытку поджога на оборонном предприятии Threod Systems, в причастности к которой эстонская сторона бездоказательно обвиняет Россию. "Отели в Нарве могут потерять 5-10% дохода из-за закрытия погранперехода с Россией, для заведений общепита возможные потери составят 15-20% дохода", - сказал Тоотс в интервью телеканалу RTVI. По его словам, закрытие погранперехода непременно отразится на местной экономике. В большей степени, отметил Тоотс, пострадают предприятия общественного питания, поскольку люди, проезжающие через Нарву в Россию транзитом, посещали местные кафе. "У нас каждый день можно увидеть 30-40 автомобилей с латвийскими и прочими номерами на закрытых парковках", – рассказал мэр.

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бизнес, россия, эстония, мид