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В Нарве оценили потери туристического бизнеса из-за закрытия границы с Россией
В Нарве оценили потери туристического бизнеса из-за закрытия границы с Россией - 20.11.2026, ПРАЙМ
В Нарве оценили потери туристического бизнеса из-за закрытия границы с Россией
Туристический бизнес и общественное питание в приграничной Нарве могут потерять до 20% доходов из-за закрытия границы с Россией по решению властей Эстонии,... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T17:20+0300
2026-11-20T17:20+0300
2026-11-20T17:20+0300
бизнес
россия
эстония
мид
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МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Туристический бизнес и общественное питание в приграничной Нарве могут потерять до 20% доходов из-за закрытия границы с Россией по решению властей Эстонии, сообщил мэр города Яан Тоотс.
Ранее в пятницу правительство Эстонии приняло решение о приостановке пересечения сухопутной границы между Эстонией и Россией с 1 декабря. Закрыты будут все наземные пешеходные и автомобильные контрольно-пропускные пункты на границе с РФ. В качестве причины закрытия границы в МИД республики ранее назвали попытку поджога на оборонном предприятии Threod Systems, в причастности к которой эстонская сторона бездоказательно обвиняет Россию.
"Отели в Нарве могут потерять 5-10% дохода из-за закрытия погранперехода с Россией, для заведений общепита возможные потери составят 15-20% дохода", - сказал Тоотс в интервью телеканалу RTVI.
По его словам, закрытие погранперехода непременно отразится на местной экономике. В большей степени, отметил Тоотс, пострадают предприятия общественного питания, поскольку люди, проезжающие через Нарву в Россию транзитом, посещали местные кафе. "У нас каждый день можно увидеть 30-40 автомобилей с латвийскими и прочими номерами на закрытых парковках", – рассказал мэр.
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бизнес, россия, эстония, мид
Бизнес, РОССИЯ, ЭСТОНИЯ, МИД
МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Туристический бизнес и общественное питание в приграничной Нарве могут потерять до 20% доходов из-за закрытия границы с Россией по решению властей Эстонии, сообщил мэр города Яан Тоотс.
Ранее в пятницу правительство Эстонии приняло решение о приостановке пересечения сухопутной границы между Эстонией и Россией с 1 декабря. Закрыты будут все наземные пешеходные и автомобильные контрольно-пропускные пункты на границе с РФ. В качестве причины закрытия границы в МИД республики ранее назвали попытку поджога на оборонном предприятии Threod Systems, в причастности к которой эстонская сторона бездоказательно обвиняет Россию.
"Отели в Нарве могут потерять 5-10% дохода из-за закрытия погранперехода с Россией, для заведений общепита возможные потери составят 15-20% дохода", - сказал Тоотс в интервью телеканалу RTVI.
По его словам, закрытие погранперехода непременно отразится на местной экономике. В большей степени, отметил Тоотс, пострадают предприятия общественного питания, поскольку люди, проезжающие через Нарву в Россию транзитом, посещали местные кафе. "У нас каждый день можно увидеть 30-40 автомобилей с латвийскими и прочими номерами на закрытых парковках", – рассказал мэр.