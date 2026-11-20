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"Узкое место": аренда выгоднее покупки в четырех мегаполисах России, пишет РБК

"Узкое место": аренда выгоднее покупки в четырех мегаполисах России, пишет РБК - 20.11.2026, ПРАЙМ

"Узкое место": аренда выгоднее покупки в четырех мегаполисах России, пишет РБК

К ноябрю 2026 года покупка жилья осталась выгоднее аренды лишь в двух мегаполисах России, хотя еще полгода назад такая рекомендация давалась почти в половине... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T12:38+0300

2026-11-20T12:38+0300

2026-11-20T12:38+0300

недвижимость

новосибирск

красноярск

бизнес

россия

нижний новгород

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МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. К ноябрю 2026 года покупка жилья осталась выгоднее аренды лишь в двух мегаполисах России, хотя еще полгода назад такая рекомендация давалась почти в половине городов-миллионников, пишет "РБК Недвижимость".Издание рассчитало индекс price-to-rent — соотношение стоимости квартиры на вторичном рынке к годовым расходам на аренду жилья тех же габаритов — на основе данных "Этажей" для однокомнатных квартир площадью 37 квадратных метров. При индексе меньше 15 считается, что покупка выгоднее аренды, при индексе больше 20 жилье стоит снимать.Сейчас рекомендация "покупать, а не арендовать" распространяется только на Новосибирск (индекс 14,3; однушка стоит в среднем 5,6 миллиона рублей, аренда — 32,8 тысячи рублей в месяц) и Красноярск (индекс 14,7; 5,6 миллиона рублей и 31,6 тысячи рублей в месяц). "Кроме того, в Красноярске и Новосибирске не было инвестиционного бума в период дешевой ипотеки, поэтому сейчас на рынке аренды жилья там нет острого профицита предложения. Спрос сохраняется стабильный, в итоге и отсутствует перекос в сторону выгодности съема перед покупкой", — приводит издание слова ведущего аналитика "Этажей" Александра Иванова.Еще год назад в зоне индекса больше 20, где жилье рекомендуется снимать, не было ни одного мегаполиса, полгода назад появился первый — Нижний Новгород. Теперь их четыре: Казань (индекс 20,9), Санкт-Петербург (20,8), Нижний Новгород (20,1) и Москва (20,0). Все эти города объединяет самое дорогое жилье среди миллионников. "В период массовой льготной ипотеки большую долю покупок здесь совершали инвесторы, которые также сейчас наполняют рынок аренды своими объектами", — пояснил Иванов.Одновременно расширилась зона с индексом 15–20, где нельзя дать однозначных рекомендаций: если полгода-год назад в нее входило восемь-девять мегаполисов, то теперь их десять. По миллионникам в целом индекс вырос с 14,4 до 17,7. В дальнейшем, по прогнозам экспертов, он продолжит смещаться в сторону "выгоднее снимать": цены на аренду постепенно снижаются, а вторичное жилье продолжит дорожать.

новосибирск

красноярск

нижний новгород

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недвижимость, новосибирск, красноярск, бизнес, россия, нижний новгород