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Никитин назвал главное богатство транспортной отрасли России

Никитин назвал главное богатство транспортной отрасли России - 20.11.2026, ПРАЙМ

Никитин назвал главное богатство транспортной отрасли России

Транспортники России реализуют грандиозные проекты, но главное богатство отрасли –это они сами, заявил вице-премьер РФ Андрей Никитин. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T10:13+0300

2026-11-20T10:13+0300

2026-11-20T10:13+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Транспортники России реализуют грандиозные проекты, но главное богатство отрасли –это они сами, заявил вице-премьер РФ Андрей Никитин. Он поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли с Днем работника транспорта, который отмечается 20 ноября. "Мы с вами реализуем грандиозные проекты. Строим магистрали, развиваем коридоры, внедряем технологии. Но главное богатство отрасли – это вы. Почти 5 миллионов специалистов выбрали путь настоящих героев. И у героизма транспортников много лиц. Это самоотдача тех, кто ежедневно на посту", - сказал Никитин. Это те, продолжил вице-премьер, кто водит поезда и автомобили, управляет самолетами и судами. "Это колоссальный труд тех, кто обеспечивает движение. Инженеры и механики, диспетчеры, путейцы и транспортные строители. Вместе вы связываете огромную страну, даже когда нагрузка возрастает до предела", - продолжил Никитин. Он отметил мужество специалистов в исторических и приграничных регионах. "Вы работаете вопреки всем трудностям. И конечно, это подвиг наших коллег – участников специальной военной операции. Мы безмерно вами гордимся. Создаем условия для возвращения к работе. И очень ждем вас домой с победой" - заявил вице-премьер. Отдельные слова он адресовал ветеранам. "Низкий поклон уважаемым ветеранам. Вы заложили фундамент наших побед и научили нас работать на совесть. Отдельно приветствую студентов и курсантов транспортных вузов. За вами – будущее отрасли, новые маршруты и скорости. Мы в вас верим, ребята", - заключил Никитин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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