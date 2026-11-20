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Никитин рассказал об интересе зарубежных стран к российским решениям для ВСМ

Никитин рассказал об интересе зарубежных стран к российским решениям для ВСМ - 20.11.2026, ПРАЙМ

Никитин рассказал об интересе зарубежных стран к российским решениям для ВСМ

Зарубежные страны проявляют интерес к российским решениям для высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T16:16+0300

2026-11-20T16:16+0300

2026-11-20T16:16+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Зарубежные страны проявляют интерес к российским решениям для высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Андрей Никитин. Он отметил, что высокоскоростная магистраль Москва – Санкт-Петербург – это флагманский проект, задающий новый стандарт для всей транспортной системы страны. Опыт первой линии Москва – Петербург станет основой для всей будущей сети ВСМ: заводы осваивают новые производственные процессы и инженерные компетенции. "И эти знания останутся у них после выполнения заказа. Их можно будет применять и в других проектах, в том числе за рубежом. Интерес к российским решениям для ВСМ уже проявляют соседние государства. Это естественный рынок для наших технологий: на колее 1520 миллиметров работают железные дороги стран", - сказал Никитин. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в ближайшие дни.

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россия, бизнес, москва, санкт-петербург, петербург