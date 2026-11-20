https://1prime.ru/20261120/nikitin-875424679.html
Никитин рассказал об интересе зарубежных стран к российским решениям для ВСМ
Никитин рассказал об интересе зарубежных стран к российским решениям для ВСМ - 20.11.2026, ПРАЙМ
Никитин рассказал об интересе зарубежных стран к российским решениям для ВСМ
Зарубежные страны проявляют интерес к российским решениям для высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T16:16+0300
2026-11-20T16:16+0300
2026-11-20T16:16+0300
россия
бизнес
москва
санкт-петербург
петербург
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875424679.jpg?1795180607
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Зарубежные страны проявляют интерес к российским решениям для высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Андрей Никитин.
Он отметил, что высокоскоростная магистраль Москва – Санкт-Петербург – это флагманский проект, задающий новый стандарт для всей транспортной системы страны. Опыт первой линии Москва – Петербург станет основой для всей будущей сети ВСМ: заводы осваивают новые производственные процессы и инженерные компетенции.
"И эти знания останутся у них после выполнения заказа. Их можно будет применять и в других проектах, в том числе за рубежом. Интерес к российским решениям для ВСМ уже проявляют соседние государства. Это естественный рынок для наших технологий: на колее 1520 миллиметров работают железные дороги стран", - сказал Никитин.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в ближайшие дни.
москва
санкт-петербург
петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, москва, санкт-петербург, петербург
РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Петербург
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Зарубежные страны проявляют интерес к российским решениям для высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Андрей Никитин.
Он отметил, что высокоскоростная магистраль Москва – Санкт-Петербург – это флагманский проект, задающий новый стандарт для всей транспортной системы страны. Опыт первой линии Москва – Петербург станет основой для всей будущей сети ВСМ: заводы осваивают новые производственные процессы и инженерные компетенции.
"И эти знания останутся у них после выполнения заказа. Их можно будет применять и в других проектах, в том числе за рубежом. Интерес к российским решениям для ВСМ уже проявляют соседние государства. Это естественный рынок для наших технологий: на колее 1520 миллиметров работают железные дороги стран", - сказал Никитин.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в ближайшие дни.