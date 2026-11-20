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Норвегия закупит зенитные ракеты почти на 2,3 миллиарда долларов
Норвегия закупит зенитные ракеты почти на 2,3 миллиарда долларов - 20.11.2026, ПРАЙМ
Норвегия закупит зенитные ракеты почти на 2,3 миллиарда долларов
Норвегия закупит зенитные ракеты для своих вооруженных сил на сумму почти в 2,3 миллиарда долларов, сообщает норвежское министерство обороны. | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T15:51+0300
2026-11-20T15:51+0300
2026-11-20T15:51+0300
вооружения
норвегия
оружие
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Норвегия закупит зенитные ракеты для своих вооруженных сил на сумму почти в 2,3 миллиарда долларов, сообщает норвежское министерство обороны. "Правительство закупит зенитные ракеты, способные защитить боевые авиабазы и объекты критической инфраструктуры от угроз с воздуха, на сумму около 22 миллиардов норвежских крон (почти 2,3 миллиарда долларов - ред.)", - говорится в пресс-релизе МО Норвегии. Как отмечается в заявлении, Осло планирует приобретение ракет малой дальности AIM-9X, а также ракет AMRAAM и большой дальности. Ведомство подчеркивает, что новые зенитные ракеты могут использоваться в пусковых установках NASAMS и предназначены для поражения дронов, военных самолетов и вертолетов на различных дистанциях. По словам министра обороны Норвегии Торе Сандвика, страна модернизирует и укрепляет противовоздушную оборону.
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норвегия, оружие
Вооружения, НОРВЕГИЯ, ОРУЖИЕ
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Норвегия закупит зенитные ракеты для своих вооруженных сил на сумму почти в 2,3 миллиарда долларов, сообщает норвежское министерство обороны.
"Правительство закупит зенитные ракеты, способные защитить боевые авиабазы и объекты критической инфраструктуры от угроз с воздуха, на сумму около 22 миллиардов норвежских крон (почти 2,3 миллиарда долларов - ред.)", - говорится в пресс-релизе МО Норвегии.
Как отмечается в заявлении, Осло планирует приобретение ракет малой дальности AIM-9X, а также ракет AMRAAM и большой дальности.
Ведомство подчеркивает, что новые зенитные ракеты могут использоваться в пусковых установках NASAMS и предназначены для поражения дронов, военных самолетов и вертолетов на различных дистанциях.
По словам министра обороны Норвегии Торе Сандвика, страна модернизирует и укрепляет противовоздушную оборону.