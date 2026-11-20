https://1prime.ru/20261120/norvegiya-875422755.html

Норвегия закупит зенитные ракеты почти на 2,3 миллиарда долларов

Норвегия закупит зенитные ракеты почти на 2,3 миллиарда долларов - 20.11.2026, ПРАЙМ

Норвегия закупит зенитные ракеты почти на 2,3 миллиарда долларов

Норвегия закупит зенитные ракеты для своих вооруженных сил на сумму почти в 2,3 миллиарда долларов, сообщает норвежское министерство обороны. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T15:51+0300

2026-11-20T15:51+0300

2026-11-20T15:51+0300

вооружения

норвегия

оружие

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875422755.jpg?1795179064

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Норвегия закупит зенитные ракеты для своих вооруженных сил на сумму почти в 2,3 миллиарда долларов, сообщает норвежское министерство обороны. "Правительство закупит зенитные ракеты, способные защитить боевые авиабазы ​​и объекты критической инфраструктуры от угроз с воздуха, на сумму около 22 миллиардов норвежских крон (почти 2,3 миллиарда долларов - ред.)", - говорится в пресс-релизе МО Норвегии. Как отмечается в заявлении, Осло планирует приобретение ракет малой дальности AIM-9X, а также ракет AMRAAM и большой дальности. Ведомство подчеркивает, что новые зенитные ракеты могут использоваться в пусковых установках NASAMS и предназначены для поражения дронов, военных самолетов и вертолетов на различных дистанциях. По словам министра обороны Норвегии Торе Сандвика, страна модернизирует и укрепляет противовоздушную оборону.

норвегия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

норвегия, оружие