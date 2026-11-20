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Новак поручил расширить программу повышения производительности в торговле
Новак поручил расширить программу повышения производительности в торговле - 20.11.2026, ПРАЙМ
Новак поручил расширить программу повышения производительности в торговле
Вице-премьер РФ Александр Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, где он поручил... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T14:46+0300
2026-11-20T14:46+0300
2026-11-20T14:46+0300
россия
александр новак
максим решетников
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, где он поручил расширить действие программы повышения производительности в торговле, включив в нее сегменты складского хозяйства и хранения, сообщил кабмин РФ. Речь идет об отраслевой программе повышения производительности труда, касающейся торговли. Согласно целевым показателям, к 2030 году производительность труда в этой сфере должна вырасти на 27% по сравнению с уровнем 2023 года. Отраслевая программа охватывает более 11 миллионов человек. "Александр Новак поручил профильным ведомствам расширить программу, включив в нее сегменты складского хозяйства и хранения", - говорится в сообщении. Кроме того, программу повышения производительности в торговле дорабатывают для проведения международных сопоставлений и изучения факторов роста стран-лидеров, а также повышения точности планирования эффектов от мероприятий, добавляется в сообщении. Как отметил министр экономического развития Максим Решетников, повышение эффективности в торговле становится ключевым резервом для развития других отраслей в условиях напряженности на рынке труда. Он также указал на необходимость тиражирования типовых решений, роботизации складов, внедрения искусственного интеллекта и совершенствования регулирования в сфере доставки.
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россия, александр новак, максим решетников
РОССИЯ, Александр Новак, Максим Решетников
Новак поручил расширить программу повышения производительности в торговле
Новак поручил расширить программу повышения производительности в торговле и складах
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, где он поручил расширить действие программы повышения производительности в торговле, включив в нее сегменты складского хозяйства и хранения, сообщил кабмин РФ.
Речь идет об отраслевой программе повышения производительности труда, касающейся торговли. Согласно целевым показателям, к 2030 году производительность труда в этой сфере должна вырасти на 27% по сравнению с уровнем 2023 года. Отраслевая программа охватывает более 11 миллионов человек.
"Александр Новак
поручил профильным ведомствам расширить программу, включив в нее сегменты складского хозяйства и хранения", - говорится в сообщении.
Кроме того, программу повышения производительности в торговле дорабатывают для проведения международных сопоставлений и изучения факторов роста стран-лидеров, а также повышения точности планирования эффектов от мероприятий, добавляется в сообщении.
Как отметил министр экономического развития Максим Решетников
, повышение эффективности в торговле становится ключевым резервом для развития других отраслей в условиях напряженности на рынке труда. Он также указал на необходимость тиражирования типовых решений, роботизации складов, внедрения искусственного интеллекта и совершенствования регулирования в сфере доставки.