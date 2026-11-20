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Первый образец беспилотной амфибии "Меридиан" готовится к проведению испытаний

Первый образец беспилотной амфибии "Меридиан" готовится к проведению испытаний - 20.11.2026, ПРАЙМ

Первый образец беспилотной амфибии "Меридиан" готовится к проведению испытаний

Первый образец беспилотной амфибии "Меридиан" готовится к проведению испытаний, сначала в пилотируемом варианте, сообщила РИА Новости официальный представитель... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T10:22+0300

2026-11-20T10:22+0300

2026-11-20T10:22+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Первый образец беспилотной амфибии "Меридиан" готовится к проведению испытаний, сначала в пилотируемом варианте, сообщила РИА Новости официальный представитель Центра автономных роботизированных систем (ЦАРС, разработчик) Екатерина Згировская. "После окончания сборки опытного образца и наземных проверок систем состоится первый полет "Меридиана". Следующий важный шаг — первый полет, который в целях безопасности будет осуществляться в пилотируемом режиме под управлением опытного летчика-испытателя", - сказала Згировская. По ее словам, за последнее время были изготовлены все основные агрегаты первого летного образца "Меридиана". Выполнена стыковка агрегатов планера — навешены штуммели, центроплан, консоли крыла, оперение. Ведется монтаж системы управления летательным аппаратом. Подходит к завершению изготовление опор шасси, кабины пилота и фюзеляжа. Впереди установка шасси, монтаж тормозной системы, установка кабины, отработка систем и двигателя. Ранее динамически подобная модель беспилотной амфибийной системы самолетного типа "Меридиан" прошла комплекс испытаний на открытой воде для оценки характеристик посадки на воду, оценки курсовой устойчивости при движении по воде. "Испытания подтвердили все основные выводы, сделанные на основе ранее проведенных в лаборатории буксировочных испытаний", - отметила Згировская. Амфибийная беспилотная транспортная система "Меридиан" создается для территорий, где обычная инфраструктура ограничена или отсутствует. На удаленных территориях доставка груза часто зависит от сезона, состояния дорог и наличия аэродромной инфраструктуры. При чрезвычайной ситуации или срочной коммерческой доставке время становится критическим. Поэтому нужен транспорт, который может быстро добраться до точки назначения и при этом не зависеть от одного типа посадочной площадки. "Меридиан" проектируется именно под такую логистику. Аппарат может эксплуатироваться как при наличии взлетно-посадочных полос с искусственным и грунтовым покрытием, так и с водной поверхности. Двигатель и бортовое радиоэлектронное оборудование — российские. Конструкция "Меридиана" позволяет быстро адаптировать его под разные варианты применения (грузовой модуль, оптическая система и другие) и размещение груза массой до 700 килограммов в отдельном съемном модуле объемом 5,5 кубических метра. Амфибия также способна вести экологический мониторинг и осуществлять наблюдение за состоянием земной, водной и ледовой поверхности в любое время года. "Преимущества беспилотных систем амфибийного типа позволят сократить логистические издержки, издержки обслуживания и предотвращать риски для людей в условиях чрезвычайных ситуаций", - сказала представитель ЦАРС. ЦАРС — резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" — российский разработчик и производитель многофункциональных роботизированных комплексов воздушного и наземного базирования.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, общество